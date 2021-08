‘Call of Duty: Vanguard’ regresa a la Segunda Guerra Mundial en su primer tráiler

Lo prometido es deuda y Activision reveló el primer tráiler oficial de ‘Call of Duty: Vanguard’, la nueva entrega de su popular franquicia FPS.

El tráiler de ‘Call of Duty: Vanguard’ es puramente cinemático, aunque confirma el regreso de la serie a la Segunda Guerra Mundial.

Asimismo se hace hincapié en que visitaremos todos los frentes del conflicto bélico, no sólo el europeo continental, como había sido hasta ahora.

El tráiler también confirmó lo que ya habían mencionado las filtraciones, que ‘Call of Duty: Vanguard’ llegará a consolas y PC el próximo 5 de noviembre.

Ante de eso ‘Call of Duty: Vanguard’ tendrá una beta abierta para los que pre ordenen el juego, siendo liberada primero en consolas de PlayStation.

Además quienes aparten la edición digital de ‘Call of Duty: Vanguard’ recibirán una nueva arma para ‘Warzone’ y ‘Black Ops Cold War’.

‘Call of Duty: Vanguard’ no estará relacionado con ‘WWII’

Aunque ambos se desarrollen en la Segunda Guerra Mundial, ‘Call of Duty: Vanguard’ no estará relacionado con ‘WWII’, sobretodo por el apartado narrativo.

‘WWII’ no tenía una campaña en solitario muy relevante, siendo hasta cierto punto olvidable y genérica, eso no pasará en ‘Call of Duty: Vanguard’.

Como en las últimas entregas de la franquicia, ‘Call of Duty: Vanguard’ tendrá un guión bastante elaborado en lo que será su experiencia para un sólo jugador.

Call of Duty Vanguard (Activision)

En ‘Call of Duty: Vanguard’ los jugadores serán testigos de los orígenes de las Fuerzas Especiales, formando la Fuerza Operativa 1.

La campaña de ‘Call of Duty: Vanguard’ se extenderá a lo largo de los frentes Oriental y Occidental de Europa, el Pacífico y el Norte de África.

‘Call of Duty: Vanguard’ tendrá su multijugador en línea con 20 mapas en el lanzamiento; además traerá de regreso el modo Zombie en una nueva interpretación.