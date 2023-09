Por primera vez, Call of Duty: Mobile integrará los modos Zombis clásico y Asedio de los No Muertos en su Temporada 9: Patrulla de Medianoche.

Además los jugadores podrán probar el nuevo modo Patrulla en el mapa Hacienda Embrujada con temática de Halloween.

Lo que nos da a entender que Activision tiene todo listo para celebrar la temporada de Día de Brujas, algo que los fans siempre reciben con agrado.

Call of Duty: Mobile Temporada 9: Patrulla de Medianoche será lanzada el 4 de octubre a las 6 PM (CDMX) en dispositivos Android e iOS.

Call of Duty: Mobile Temporada 9: Patrulla de Medianoche (Activision)

Novedades de Call of Duty: Mobile Temporada 9: Patrulla de Medianoche?

Call of Duty: Mobile Temporada 9: Patrulla de Medianoche le dará a los jugadores la oportunidad de obtener 50 niveles de recompensas del Pase de batalla de contenido gratuito y prémium.

Este nuevo Pase de Batalla de Call of Duty: Mobile Temporada 9: Patrulla de Medianoche traerá Operadores como Witch Doctor - Lethal Cure, Demir - Lurking Dread, Portnova - Funny Bone y Misty - In the Spirit.

Así como la CX-9 SMG, el accesorio exclusivo Thunder Rounds, Proyectos de Armas, Tarjetas de Visita, Amuletos, Puntos Call of Duty, entre otras cosas.

También tendremos los siguientes modos nuevos para el juego:

Patrulla – Es una variante del modo Punto Caliente. Aquí, el punto de captura se mueve continuamente por el mapa y los jugadores deberán mantenerse atentos y avanzar con él para lograr altos puntajes para su equipo.

– Es una variante del modo Punto Caliente. Aquí, el punto de captura se mueve continuamente por el mapa y los jugadores deberán mantenerse atentos y avanzar con él para lograr altos puntajes para su equipo. Dos Modos Zombis – El modo Zombis clásico está basado en rondas dentro del mapa Shi No Numa con la nueva incorporación de una clase de Torre de Misiles, y Asedio de los No Muertos regresa a Isolated con un nuevo premio Goliat y un camuflaje.

¿Qué más agrega Call of Duty: Mobile Temporada 9: Patrulla de Medianoche?

Call of Duty: Mobile Temporada 9: Patrulla de Medianoche también traerá las actualizaciones tradicionales de cada temporada.

Hablamos de las mejoras en el desempeño para la estabilidad de Call of Duty: Mobile Temporada 9: Patrulla de Medianoche.

Además de nuevos Desafíos de Temporada, Sorteos, un Evento temático, entre muchas otras cosas.

Todo estará disponible en la tienda desde el lanzamiento de la nueva temporada y durante todo el desarrollo de esta; los jugadores deberán de estar al pendiente.