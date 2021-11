‘Battlefield 2042′ se queda un poco corto en sus ambiciones (RESEÑA)

‘Battlefield 2042′ se queda un poco corto en sus ambiciones, pues aunque el juego trata de llevar la franquicia a una nueva generación, el concepto no acaba de amarrar.

‘Battlefield 2042′ hecha todas sus cartas a la opción de multijugador, con un modo con hasta 128 jugadores escenarios tan enormes en constante cambio.

Sí, ‘Battlefield 2042′ es tan masivo como te puedas imaginar y en el papel parece el sueño de todo fan de los FPS multijugador; sin embargo, no termina de amarrar del todo.

Battlefield 2042 (Electronic Arts)

Y no es que ‘Battlefield 2042′ sea malo per se, sólo que en la práctica no se siente como una experiencia diferente a lo que hemos visto en la saga o en otros juegos.

Al final toda la espectacularidad de ‘Battlefield 2042′ se limita a darnos un título de disparos entretenido; pero cuya innovación se agota rápidamente.

Veamos pues por qué ‘Battlefield 2042′ no es tan impresionante como EA nos vendió en un primer momento.

¿Cómo se juega ‘Battlefield 2042′?

El multiplayer de ‘Battlefield 2042′ se divide en tres modos de juego: All-Out Warface, Hazard Zone y Portal, de los cuales el más impresionante a nivel técnico es el primero.

All-Out Warface es el corazón de ‘Battlefield 2042′, en este modo tendremos 7 mapas gigantescos para jugar “Avance”, en el que un equipo ataca y otro defiende zonas o “Conquista” donde tendremos que pelear por territorios.

Hazard Zone de ‘Battlefield 2042′ es menos caótico, dando el objetivo de recuperar discos de datos y llegar vivo al punto de extracción.

Algo interesante de este modo de ‘Battlefield 2042′ es que serán enfrentamientos entre equipos de 4 jugadores con solo una vida, arsenal limitado, y restricciones como no poder repetir operadores.

Battlefield 2042 (Electronic Arts)

Portal de ‘Battlefield 2042′, está pensado en la comunidad; podremos acceder a mapas y modos de anteriores entregas, personalizando reglas y características de cada uno de estos.

Con esto ‘Battlefield 2042′ le da rienda suelta a la creatividad de la comunidad; aunque tiene un detalle, la personalización básica es sencilla; pero si quieres algo más detallado, el sistema no es tan amigable.

Uno de los cambios más notorios en ‘Battlefield 2042′ es en las clases tradicionales; ahora en lugar de seleccionar una, podrás usar diferentes especialistas, los cuales tendrán herramientas y características únicas.

También tendrás la opción de seleccionar armas y elementos que se ajusten a tu estilo, como ser el médico de siempre tirando salud a tus aliados o cambiar a algo más novedoso como un médico con un subfusil o francotirador.

Battlefield 2042 (Electronic Arts)

En sí ‘Battlefield 2042′ hace los cambios pertinentes en sus mecánicas de juego sin alterar su esencia; si has jugado un título de la saga, rápidamente te acomodarás a este.

Por su parte los escenarios cambiantes de ‘Battlefield 2042′ están ahí; pero su injerencia en la jugabilidad es poca, no más de lo que son los clásicos “círculos de daño” de los battle royale.

¿Cómo se ve ‘Battlefield 2042′?

Gráficamente ‘Battlefield 2042′ es precioso; lamentablemente al ser tan grandes los mapas, a veces los detalles se funden en el entorno y no se logran apreciar.

Aun así los escenarios de ‘Battlefield 2042′ son de lo mejor, las tormentas de arena o el tornado se logran ver con una calidad inigualable, aunque debemos decir que las físicas no son de lo mejor.

Existen ciertos bugs en aviones, al morir o resucitar a un amigo que afectan la experiencia de ‘Battlefield 2042′, como que ciertas paredes que no te dejan ayudar a un compañero sin razón aparente.

Esto llega a ser muy molesto, sobretodo cuando estás en un enfrentamiento intenso y descubres que una mala programación te pone en desventaja injusta.

Battlefield 2042 (Electronic Arts)

En el apartado sonoro, los efectos de ‘Battlefield 2042′ son de lo mejor, te hace sentir en un combate real y el sonido de edificios destruyéndose o un helicóptero estrellando son fenomenales.

Sin lugar a dudas EA sí se lució en este aspecto con ‘Battlefield 2042′, y se disfruta mucho más si tienes un buen equipo de sonido o unos audífonos de buena fidelidad.

Además ‘Battlefield 2042′ cuenta con localización para América Latina; la traducción al español es muy buena aunque sin llegar a resaltar demasiado

¿Vale la pena ‘Battlefield 2042′?

‘Battlefield 2042′ tiene un gran campo de mejora, es cierto que cuando logras entrar a una partida grande se siente espectacular; pero hay algunos problemas de conexión además de algunas físicas que frustran.

Asimismo ‘Battlefield 2042′ se siente un poco limitado a la hora de armas o vehículos; para ser un juego de disparos, no hay tanta variedad en el arsenal como uno esperaría.

Pero a pesar de todo esto, ‘Battlefield 2042′ es disfrutable como cualquier otro FPS multijugador que se precie de serlo.

Battlefield 2042 (Electronic Arts)

No estará a la altura de los ‘Battlefield’ de la era del PS3 y Xbox 360 (la mejor época del juego, en palabras de los fans); pero tampoco empaña en legado como sucediera con ‘Battlefield V’.

Si eres de los seguidores de esta saga o de las batallas gigantescas y épicas, ‘Battlefield 2042′ te gustará desde el primer momento que lo ejecutes en tu consola o PC.

Pero si buscas que los FPS sean más que disparos sin justificación, es mejor que pases de ‘Battlefield 2042′, pues no encontrarás nada relevante.