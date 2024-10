Auronplay y Gemita anunciaron su separación a mediados de 2024, pero la pelea continúa y la streamer da su versión de los ocurrido; denuncia amenazas del español.

Gemita, de 29 años de edad, se volvió tendencia tras lanzar una broma en un director en Twitch sobre la infidelidad en su relación con Auronplay, de 35 años de edad.

“Ayer no pude hacer stream porque estaba muy ocupada siendo infiel” dijo Gemita, lo que desató una ola de hate en su contra y ella realizó un video para revelar que ha recibido amenazas de Auronplay.

Auronplay y Gemita habían evitado hablar de su ruptura y la infidelidad que la provocó, hasta que la stremer española hizo un en vivo para hablar de lo ocurrido.

Gemita confesó que tuvo una pausa en su relación con Auronplay y durante ese tiempo tuvo una relación, de la cual no habló con el español cuando regresaron.

“Yo me lie con otra persona y cuando me demostró que me equivocaba, retomamos todo (la relación) no fui valiente y no le conté lo que había pasado con esa persona, durante la relación he dejado pasar comportamientos de manipulación porque pensaba que me los merecían porque sí había hecho algo malo”

Gemita