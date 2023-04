AuronPlay de 34 años de edad, uno de los streamers de Twitch más seguidos, reveló que fue baneado de Valve de por vida, continuando con su mala racha.

Durante uno de sus videos en vivo, Raúl Álvarez Genes mejor conocido como AuronPlay, ha revelado que fue baneado de por vida de Valve por tamposo.

De acuerdo a AuronPlay, él ya no puede jugar Counter Strike, la serie de videojuegos shooter multijugador en primera persona.

Esto debido a que Valve, la compañía programadora y distribuidora de Counter Strike, baneó a AuronPlay por tramposo.

A través de su canal de Twitch, AuronPlay se confesó ante su audiencia revelando que Valve lo había baneado de por vida, por lo que le es imposible jugar Counter Strike.

“¿Por qué? Pues porque una vez me puse cheetos para hacer el bobo, o sea pero para hacer el tonto una tarde que estaba aburrido, y me pillaron y me banearon y de por vida no pudo jugar al Counter Strike”

AuronPlay