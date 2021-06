‘Among Us’ supera los dos millones de jugadores

La popularidad de ‘Among Us’ había bajado hace unos meses respecto al boom que causó durante la pandemia; ahora se ha reportado que superó los 2 millones de jugadores.

‘Among Us’ es uno de los juegos de móvil y PC que rompió todos los récords d urante la pandemia desde 2020.

Nuevamente volvió a ser tendencia cuando anunciaron su nuevo mapa ‘The Airship’ pero, desde entonces la fiebre de ‘Among Us’ descendió.

Epic Games pone gratuito a ‘Among Us’ y aumenta sus jugadores

Sin embargo, de nueva cuenta el videojuego de ‘Among Us’ logró superar récords luego de que la tienda Epic Games lo pusiera para descarga gratuita.

Esto hizo que ‘Among Us’ superara los dos millones de jugadores pese a aser un videojuego lanzado desde el 2018.

De hecho, la media de jugadores en línea para ‘Among Us’ suele ser de 350 mil personas para los días sábados pero el pasado 29 de mayo superó los 2 millones de jugadores.

El reporte viene de Victoria Tras, una de las desarrolladoras de InnerSloth quien, además de atribuir a las descargas de Epic Games, en Estados Unidos se celebró un fin de semana largo.

Es decir que mas personas pudieron haber jugado en su tiempo libre durante estos días, especialmente porque las estadísticas muestran que no todos son nuevos jugadores.

‘Among Us’ está disponible para consolas, PC y dispositivos móviles

El videojuego de ‘Among Us’ está disponible para usuarios Android y iOS , además de las consolas Nintendo Switch, Xbox One, PS4 y PC.

Además se ha anunciado que ‘Among Us’ llegará próximamente a la consola de nueva generación PS5.

De igual forma, durante un evento se confirmó que los desarrolladores planean incluir en las próximas actualizaciones cuatro nuevos mapas y se podrán jugar entre 4 y 10 personas.

En Epic Games, el juego de ‘Among Us’ estará disponible de forma gratuita hasta el próximo 3 de junio.