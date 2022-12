De acuerdo una psicóloga estadounidense el momento que eliges para poner tu arbolito de navidad dice mucho sobre tu personalidad.

Y es que de acuerdo con la psicóloga el adelanto a la Navidad, podría deberse a una dificultada para disfrutar “el momento”.

Sin embargo, dejarlo para el último momento o colocarlo a principios del mes de diciembre también hablaría de la personalidad de las personas.

Si tu ya pusiste tu arbolito de navidad; aquí te decimos que dice esto sobre tu personalidad.

Arbolito de Navidad. (Salohiddin Kamolov / Unsplash)

¿Qué dice de tu personalidad el momento de poner el arbolito de navidad?

De acuerdo con lo dicho a ‘FEMAIL’ por la psicóloga autora de ‘Finding love and royalty through seven archetypes’, la Dra. Carmen Harra, el momento en que se pone el arbolito habla de tu personalidad .

Y es que de acuerdo con la psicóloga las personas que comienza a adornar desde antes, pese a demostrar un gusto por la planificación, demuestran una deficiencia “en el disfrute”:

Adornar desde octubre: son personas que “planifican y ejecutar” y aunque la cualidad es buena para la organización, este habito puede restar alegría a la experiencia.

son personas que “planifican y ejecutar” y aunque la cualidad es buena para la organización, este habito puede restar alegría a la experiencia. Adornar desde noviembre : esta fecha al igual que octubre sigue siendo anticipada; sin embargo, este tiempo coincide con personas más optimistas.

: esta fecha al igual que octubre sigue siendo anticipada; sin embargo, este tiempo coincide con personas más optimistas. Adornar a principios de diciembre : esta fecha es utilizada por personas usualmente más “correctas” y realistas”

: esta fecha es utilizada por personas usualmente más “correctas” y realistas” Una semana o días antes del 24 de diciembre: indicaría un problema con la procrastinación o la tardanza

Árbol de Navidad (Jonathan Borba / Unsplash)

¿Qué pasa si no pusiste arbolito de Navidad?

Si no celebras la navidad, no colocar arbolito de navidad no habla de tu personalidad, sin embargo si eliges no adornar para navidad sería un caso diferente.

No adornar, sería incluso más pesimista que dejarlo para última hora, y eduque las personabas que no adornan preferirían evitar la época por cuestiones incluso traumáticas.

Asimismo se señaló que la falta de adornos y entusiasmo se debería al estrés y falta de tiempo para disfrutar con la familia