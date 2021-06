¿Qué pasa con Werevertumorro, Yuya y YouTube?

Los autores de dos de los canales más populares de YouTube México atraviesan por una situación legal que ha confundido a sus millones de suscriptores y han generado dudas entre nuevos videbloguers sobre los Networks que operan en la plataforma de videos. Nos referimos a Werevertumorro y Yuya.

Por un lado Gabriel Montiel, autor y creador de contenidos del canal Werevertumorro, optó por “privatizar” todos los videos que a lo largo de años lo han posicionado entre los favoritos. En su canal solo quedan dos videos, uno explicativo titulado Adiós Weerevertumorro y ¿Volveremos…?, que sólo se trata de una canción y unos mensajes de agradecimiento a los seguidores del crew.

Acompañado por el Escorpión Dorado, Montiel explica a sus seguidores que seguirá subiendo videos pero no con la misma periodicidad. El video publicado el 21 de marzo ya cuenta con más de 3.5 millones de repoducciones.

Sin embargo, a través de redes sociales ha indicado que no dejará de subir videos en el canal que ha consolidado o en cualquier otra plataforma.

Estoy preparado para lo peor. Si llegan a borrar el canal, haremos otros sin problema. La creatividad no nos la pueden robar.

Siempre ha sido un placer para mi subir vídeos y no lo dejaré de hacer. Tal vez Facebook o alguna página que haga será la opción.

Por su parte Mariand Castrejón (Yuya) publicó el 26 de marzo un video titulado ¿Me voy de YouTube? (que hasta el momento cuenta con 1.5 millones de reproducciones) en el que explica a sus más de 6 millones de suscriptores lo siguiente:

“A partir de YouTube surgieron varios Networks que alojan varios canales y se encargan de administrarlos (pero) actualmente yo estoy teniendo problemas con la persona que me representaba y con las personas que administran el Network en el que estoy en contra de mi voluntad”.

De acuerdo con la maquillista más popular de la plataforma de videos, la Network que administraba su canal se apoderó de él. “Literalmente se apoderaron de mi canal y lo han administrado a su conveniencia (…) Ahora estoy luchando por recobrar el control de nuestros dos canales y salirme de ese Network”.

La joven alude que espera recobrar el control de sus dos canales (Yuya y Aquí no me maquillo) pues ella es la creadora de sus contenidos. “Estoy completamente segura de que esto se va a solucionar ya que YouTube y Google son empresas totalmente éticas y profesionales”.

Este fenómeno no es exclusivo en México. El videoblogger estadounidense Vacas, mejor conocido como Braindeadly, también tuvo problemas con su Network.

“Me desperté hoy con la esperanza de hacer un video, fui a una llamada con Machinima y me dijeron que mi contrato es completamente exigible. No puedo salir de él. Dijeron que yo estoy con ellos por el resto de mi vida. Si me encerré a Machinima por el resto de mi vida y no tengo la libertad, entonces yo no quiero hacer más videos”, dijo quien tenía 37 mil suscriptores.

Solidaridad

Otros videobloguers como StudioFalcony y FelipeRayTyson han mostrado solidaridad con el Werevertumorro Crew y Yuya al tiempo que explican que es lo que ocurrió.

Igualmente, cientos de seguidores han enviado buenos deseos a ambos.