Te compartimos una oración para la Virgen de la Asunción y te explicamos por qué se conmemora hoy 15 de agosto la Asunción de María.

Este martes 15 de agosto, el catolicismo celebra a la Virgen de la Asunción, es una de las festividades más antiguas que se tienen dentro de la iglesia.

Se trata de un dogma de fe- conocido también como Dormición de la Virgen o Asunción de María- el cual expresa que la Virgen María ascendió en cuerpo y alma al cielo.

Ayudada por los ángeles, la Virgen María subió para ser la mediadora entre Dios y los hombres.

A la Virgen de la Asunción como advocación de la madre de Jesús, se le puede rezar esta oración hoy 15 de agosto que se conmemora la Asunción de María:

Virgen Inmaculada,

Madre de Jesús y Madre nuestra,

creemos en tu asunción triunfal al cielo,

donde los ángeles y los santos te aclaman como Reina.

Nos unimos a ellos para alabarte

y bendecimos al Señor que te creó

sobre todas las criaturas.

Te ofrecemos nuestra devoción y amor,

Santísima Madre.

Estamos seguros de que conoces

todos nuestros esfuerzos y necesidades diarias,

de que velas por darles una rápida solución

y nos consuela de la fe en la resurrección venidera.

Esperamos en ti, que eres, nuestra vida,

nuestra dulzura y nuestra esperanza,

para que después de esta vida terrenal,

nos conduzcas y muestres a Jesús,

fruto bendito de tu vientre,

oh Santa, oh piadosa, oh dulce Virgen María.

Amén

Oración de la Virgen de la Asunción