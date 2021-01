Venderán mural de Diego Rivera por falta de recursos

El Instituto de Arte de San Francisco anunció que venderá el mural de Diego Rivera por falta de recursos

El Instituto de Arte de San Francisco anunció que pretende vender el mural The Making of a Fresco Showing the Building of City, pintado por Diego Rivera en 1931, debido a que la pandemia los ha dejado sin recursos.

Y aunque su venta “resultaría un atropello en contra del patrimonio pues esa obra es parte ya de la identidad de esa ciudad”, comentó Hilda Trujillo, ex directora del Museo Anahuacalli-Diego Rivera, la escuela esta está en su derecho de venderlo.

“Están en su derecho, el tema que yo diría es el estado de indefensión en que están los museos a instituciones culturales que como este Instituto tiene que vender obras tan fundamentales como la de Diego Rivera en San Francisco” explicó Trujillo.

Pues este aunque la memoria histórica se vea afectada con esa posible venta, la escuela de Artes de San Francisco, como se plantea en una carta del 23 de diciembre enviada a la vicepresidente y decana de asuntos académicos, Jennifer Rissler, pues tienen que asegurar su futuro.

Y es que frente la pandemia, los museos están indefensos debido a que no hay una protección del Estado ni formas en que la sociedad pueda aportar para para la defensa del acervo de los espacios culturales.

Sin embargo, de ser otra la situación económica, la historia sería muy diferente; “Se tiene el antecedente que otro mural se quiso vender en Detroit y la Unesco se opuso y obtuvo firmas a nivel mundial y ahorita seguramente habrá una reacción internacional”, asegura Trujillo.

Mural de Diego Rivera en San Francisco

Diego Rivera fue invitado a San Francisco para crear ese primer mural en 1930 y luego otro en 1940; en estos, el artista mexicano pintó una década de esa ciudad y su camino a la gran industrialización.