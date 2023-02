La tecnología clínica sigue avanzando, ya que se ha creado un nuevo dispositivo solo necesita de tu orina para advertir problemas de salud.

Así como lo lees, ya será posible realizarte estudios de orina caseros, gracias a este producto innovador que se presentó el mes de enero pasado en el Consumer Electronics Show (CES) 2023.

Evento que reúne a las compañías en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, para mostrar sus avances tecnológicos y en donde la empresa finlandesa Withings reveló su dispositivo.

Se trata del U-Scan, que llega como una alternativa para todos aquellos que busquen conocer su estado de salud desde casa sin acudir a un laboratorio a realizarse estudios.

U-Scan, dispositivo que solo necesita de tu orina para detectar problemas de salud (Withings)

¿Cómo funciona el U-Scan, dispositivo que solo necesita de tu orina para advertir problemas de salud?

El U-Scan funciona como un escáner no invasivo, el cual analiza la orina en busca de biomarcadores, como la hidratación y los niveles de cetonas de una persona.

Cabe mencionar que este dispositivo tiene una forma circular de 90 mm de diámetro y se cuelga en la taza del baño para que cuando el paciente orine, se detecte su estado de salud.

Withings creó el U-Scan partiendo del presupuesto que en la orina hay más de 3 mil metabolitos que ignoramos todos los días pero que sirven para saber nuestra condición clínica.

U-Scan, dispositivo que solo necesita de tu orina para detectar problemas de salud (@withings / Instagram)

En ese sentido, U-Scan hace un análisis químico de la orina y comparte los resultados con una app instalada en nuestro smartphone conectado a una red Wi-Fi.

La ventaja del dispositivo U-Scan es que a diferencia del Apple Watch Series 8 o Oura Ring, que son individuales, puede identificar a diferentes usuarios y catalogar los resultados de los análisis de cada persona.

U-Scan puede leer la firma de orina única que emite una persona, gracias a sus cartuchos reemplazables que tienen una duración de 3 meses de vida.

U-Scan, dispositivo que solo necesita de tu orina para detectar problemas de salud (Withings)

Dicho dispositivo, se activa automáticamente cuando el sensor térmico en la parte superio r detecta orina y se limpia solo con cada descarga del inodoro .

Actualmente, Whitings desarrolló dos tipos de cartuchos para U-Scan, los cuales son para analizar el ciclo menstrual (U-Scan Cycle Sync) y el balance nutricional de un paciente (U-Scan Nutri Balance).

El U-Scan Cycle Sync es un dispositivo único en su especie porque estudia las muestras de hormonas en la orina para predecir:

Las fases del ciclo menstrual

La ovulación

Niveles de hidratación

De igual manera, el U-Scan Nutri Balance le dice a la persona qué tan ácida o alcalina es su dieta y los niveles de vitamina C que tiene su cuerpo.

Pero eso no es todo, ya que Whitings tiene la intención de crear cartuchos personalizados para tratar los cálculos renales y otro para darle seguimiento al cáncer de ovario.

Una investigación publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences determinó que al tomarse pruebas de orina se ayuda a la detección de cáncer múltiple.

El Dr. Arif, de la Universidad Médica King George, explica que este es un producto bastante prometedor, ya que llena un vació en el mercado de la atención médica para pacientes que necesitan estudios constantes de orina.

U-Scan, dispositivo que solo necesita de tu orina para detectar problemas de salud (Withings)

U-Scan, analiza la orina del paciente y también da consejos para llevar una vida más saludable

U-Scan, no solo está pensado para ser un laboratorio casero de análisis de orina, sino que también sirve como un dispositivo funcional para las personas.

Esto porque mediante el U-Scan Nutri Balance se sugerirán ejercicios, cambios en la dieta e incluso recetas para ayudar a normalizar métricas como:

Cetonas

Vitamina C

Niveles de pH

U-Scan, dispositivo que solo necesita de tu orina para detectar problemas de salud (Withings)

Withings U-Scan está listo para llegar al mercado de Europa y está a la espera de la aprobación de la FDA en Estados Unidos.

Su precio de venta, que se programa para el segundo trimestre del 2023, será de 9,823 pesos (500 euros) e incluirá un kit con el lector U-Scan y un solo cartucho elegible.

Con información de Digital Trends.