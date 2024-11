The Illusionists: Magic of the Holidays presenta un espectáculo en México en el Teatro Telcel, así que, si no te lo quieres perder, acá te diremos el precio de los boletos y fechas.

The Illusionists regresa a México en temporada navideña donde traerán por primera vez el espectáculo Magic of the Holidays.

The Illusionists: Magic of the Holidays se presentará en México durante una corta temporada a partir del 27 de noviembre.

Así que aquí te daremos todos los detalles sobre precio de los boletos y fechas para ir a ver The Illusionists: Magic of the Holidays en México.

¿Cuándo y dónde se presentará The Illusionists: Magic of the Holiday en México?

Qué mejor para iniciar la época navideña que ir a ver The Illusionists: Magic of the Holiday en México.

Este show promete ser uno de los mejores que han presentado The Illusionists en nuestro país.

Las fechas en las que se presentará The Illusionists en el Teatro Telcel en México 2024 serán:

28 de noviembre del 2024 en el Teatro Telcel, CDMX

29 de noviembre del 2024 en el Teatro Telcel, CDM

30 de noviembre del 2024 en el Teatro Telcel, CDMX

01 de diciembre del 2024 en el Teatro Telcel, CDMX

03 de diciembre del 2024 en el Teatro Telcel, CDMX

04 de diciembre del 2024 en el Teatro Telcel, CDMX

05 de diciembre del 2024 en el Teatro Telcel, CDMX

06 de diciembre del 2024 en el Teatro Telcel, CDMX

10 de diciembre del 2024 en el Teatro Telcel, CDMX

11 de diciembre del 2024 en el Teatro Telcel, CDMX

12 de diciembre del 2024 en el Teatro Telcel, CDMX

13 de diciembre del 2024 en el Teatro Telcel, CDMX

14 de diciembre del 2024 en el Teatro Telcel, CDMX

17 de diciembre del 2024 en el Teatro Telcel, CDMX

18 de diciembre del 2024 en el Teatro Telcel, CDMX

19 de diciembre del 2024 en el Teatro Telcel, CDMX

20 de diciembre del 2024 en el Teatro Telcel, CDMX

21 de diciembre del 2024 en el Teatro Telcel, CDMX

22 de diciembre del 2024 en el Teatro Telcel, CDMX

25 de diciembre del 2024 en el Teatro Telcel, CDM

26 de diciembre del 2024 en el Teatro Telcel, CDMX

27 de diciembre del 2024 en el Teatro Telcel, CDMX

28 de diciembre del 2024 en el Teatro Telcel, CDMX

29 de diciembre del 2024 en el Teatro Telcel, CDMX

01 de enero del 2025 en el Teatro Telcel, CDMX

02 de enero del 2025 en el Teatro Telcel, CDMX

03 de enero del 2025 en el Teatro Telcel, CDMX

04 de enero del 2025 en el Teatro Telcel, CDMX

05 de enero del 2025 en el Teatro Telcel, CDMX

¿Cuál será el precio de boletos para The Illusionists: Magic of the Holiday en México?

Adquiere tus boletos para The Illusionists: Magic of the Holiday en México por medio de la Red Ticketmaster o en la taquilla del Teatro Telcel.

El precio de los boletos para The Illusionists: Magic of the Holiday en México en el Teatro Telcel en CDMX, son:

Sección PREF 1, 2 y 4: 620 pesos

Sección ORQ 3: Mil 586 pesos

Sección ORQ 2: Mil 952 pesos

Sección ORQ 1: 2 mil 318 pesos

Sección Preferente VIP: 2 mil 440 pesos

Sección Platino: 2 mil 684 pesos

Sección VIP: 3 mil 050 pesos

Aprovecha un 2x1 para The Illusionists: Magic of the Holiday en México

Aprovecha un 2x1 para ver a The Illusionists: Magic of the Holiday en México en el Teatro Telcel.

Todos los jueves son 2x1 en algunos eventos en OCESA, dependiendo de los eventos que anuncie.

Así que mantente atento por si deseas asistir a este espectáculo de las promociones o descuentos que lance OCESA para este tipo de eventos.