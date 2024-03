Karely Ruiz -de 23 años de edad- revela porqué el video teniendo sexo con un fan ocurrió “muy rápido”, puesto que no podían hacer ruido.

En una reciente entrevista para el podcast de Julio Orozco, Karely Ruiz compartió detalles sobre su inesperado encuentro íntimo con un fan, quien decidió tatuarse su rostro en el brazo.

Contrario a las especulaciones de los internautas, la influencer confesó que este encuentro fue completamente improvisado.

Como se sabe, Karely Ruiz estuvo en medio de la polémica por premiar a un fan que se dibujó su rostro en su piel.

Los videos de ese encuentro se filtraron y se viralizaron, mostrando a los dos teniendo relaciones sexuales sin protección, lo cual también fue muy criticado.

Karely Ruiz rompió el silencio sobre la filtración de un video del encuentro íntimo con un fan, mismo por el que fue señalada de inconsciente por practicar sexo sin protección.

En una reciente entrevista para el podcast de Julio Orozco, Karely Ruiz habló de cómo se dio la dinámica con uno de sus seguidores y la filtración del video del que todos están hablando.

A propósito de las dinámicas que hace Karely Ruiz, el youtuber no perdió la oportunidad de preguntarle sobre su polémico video viral teniendo sexo con un fan.

En donde le preguntó si fue parte de una estrategia o simplemente se le salió de las manos.

Ante esto, Karely Ruiz reveló cómo se dio el encuentro íntimo con el fan; contó que, contrario a lo que muchos internautas pensaron, se trató de algo improvisado.

La modelo explicó que se encontraba en una sesión de fotos, por lo cual se le ocurrió llamar al seguidor para darle el premio acordado: Tener sexo con ella por tatuarse su rostro en el brazo.

Karely Ruiz reveló que no podía hacer mucho ruido porque se encontraban en un Airbnb, por lo que su encuentro sexual fue muy rápido.

“Ese día estábamos en una sesión de fotos. Le dije ‘mira, estoy en una sesión de fotos, ¿puedes venir?. No podía hacer mucho ruido, fue rápido. No me imaginé que se iba a viralizar”

La filtración del video donde Karely Ruiz está teniendo sexo con un fan generó un sinfín de ataques hacia la modelo.

Karely Ruiz fue blanco de comentarios machistas que ponían en tela de juicio su salud sexual, ataque que, dijo, no le afectaron en lo más mínimo.

La modelo explica que el encuentro sexual con uno de sus seguidores se dio y dejó que las cosas fluyeran, pues revela que “le cayó bien”.

Al abordar su decisión de no utilizar protección, Karely Ruiz explicó que se basó en sentir confianza en su fan.

“Claro que lo puse nervioso. Se dio, me cayó bien y no me cuidé. Él es suscriptor, entonces hice una dinámica en Only y me mandó (una foto) de que ‘mira’... No cualquiera (lo hace), se me hizo guapo y se dio”

