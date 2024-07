Una pareja fue descubierta teniendo sexo en un probador, pues no fueron nada discretos al saciar su pasión.

Ante semejante situación, los testigos que cacharon a la pareja decidieron captar varios videos, uno de los cuales ya circula en las redes sociales.

Las reacciones a la grabación han sido diversas, pues hay internautas que han reaccionado con indignación, como ha sucedido con los videos de Luna Bella en el Metro de la Ciudad de México (CDMX).

Sin embargo, otros usuarios de redes sociales incluso han expresado envidia por lo emocionante que parece haber sido tener sexo en el probador de lo que parece ser una tienda departamental.

En el video, compartido por la cuenta de X @MariusRM2, se puede ver a una pareja dentro del probador de una tienda.

Mientras el hombre se prueba una playera, la mujer que lo acompaña comienza a grabar un video, no precisamente para captar cómo luce la prenda en su pareja.

Su objetivo es captar los gritos y gemidos que está emitiendo una mujer, al parecer por estar teniendo sexo en un probador cercano.

Ante los sonidos que realiza la pareja, la mujer que graba el video no puede dejar de reirse, al igual que el hombre que la acompaña.

Pero, para evitar que la escuchen, la camarógrafa opta por cubrirse la boca con una mano.

El usuario de X que compartió el video, acompañó la grabación con un breve texto en el que cuestionó a la pareja que tenía sexo en el probador:

La publicación se viralizó en la red social antes conocida como Twitter, donde muchos internautas quisieron saber más detalles sobre la tarde de sexo que tuvo la pareja del probador.

“¿Por qué no les pegaste un grito?”; “tiene que ser coña, ¿cómo vas a gemir así?"; "esta gente esta grabando una porno no me jodas. Lo de gemir ya como una discapacitada es el peak del surrealisimo"

Comentarios de internautas en X