La modelo visitó un rancho en Montauk, pero no la dejaron montar a caballo por su sobrepeso. Ella denunció el hecho a través de su perfil de TikTok.

En el video ella menciona que el rancho no le permitió ni siquiera subirse al caballo por su peso de más de 108 kilos (240 libras). Ella mencionó que el rancho no le dio ninguna solución y exigió que pongan avisos.

“He montado caballos antes y nunca tuve este problema. Por favor anuncie en sus señales para algún futuro”, escribió en TikTok.

La modelo que denunció al rancho se llama Remi Jo, quien ha ganado fama en los últimos años en TikTok y ha llegado a aparecer en la revista en línea ‘Vogue’.

¿Qué comentaron los usuarios acerca del sobrepeso de la modelo?

Acerca de la situación en torno a que no dejaron que la modelo montará a caballo, los usuarios en TikTok se dividieron entre quienes la defienden y quienes mencionan que su sobrepeso es un impedimento para muchas cosas.

Algunos usuarios se ofendieron con la situación en relación al peso Remi Jo y se lanzaron en contra de la modelo.

“Es un animal, no una maquina”, “Estoy feliz de que los dueños del range defendieran a los animales inocentes (...)”, “Es un peligro legítimo para la salud”, “¡El mejor rancho de todos!, se preocupan por los animales, se lee en comentarios.

Existen algunos comentarios que ofenden directamente a la modelo, pero pese a esto ella sigue subiendo TikToks, sin importar lo que le digan los demás sobre su sobrepeso.

Además existen algunos seguidores que la han defendido e incluso expresan que le hubieran ayudado a la modelo para que montara a caballo

“Me hubiera gustado ir contigo, lo siento Rem”, El rancho debería despedir al personal que hizo la video respuesta, pero definitivamente no deberías criticar a todo el negocio por poner a sus animales primero.

¿Cuál fue la respuesta del rancho ante la negativa de la modelo?

En un video de TikTok la denunciante reaccionó ante la respuesta de uno de los trabajadores del rancho, quien mencionó que una “perra gorda” como ella nunca montaría un caballo en el rancho.

Esto fue publicado publicamente en TikTok, sin embargo, el 11 de junio, la página oficial del lugar público la respuesta y aunque no argumentó porque ella no pudo montar al caballo sí aclararon que no estaban de acuerdo con lo dicho por el empleado.

Nos ha llamado la atención que se publicó un video de TikTok sobre el rancho y un empleado adolescente publicó una respuesta que de ninguna manera representa ni está alineada con las opiniones que tienen los propietarios del rancho. Nos gustaría pedir disculpas a cualquiera que haya ofendido y no aprobamos ni estamos de acuerdo con ninguna parte del video de ese empleado. Deep Hollow Ranch, Facebook

Hasta el momento no se ha aclarado si el hecho del sobrepeso guardó alguna relación para impedirle subir al animal.