Estéticas discriminan a mujeres con sobrepeso debido a que supuestamente se utilizan más materiales en tratamientos de belleza como la depilación.

Esta discriminación en las estéticas en redes sociales comenzó a hacerse viral debido a la denuncia de un local de depilación.

A través de su cuenta en redes sociales, el salón de belleza ‘Amelie’ pidió a los estéticas ser más empáticas con las personas que sufren de sobrepeso.

Y es que dijo que en los mensajes que recibe preguntando por sus tratamientos le han llegado mensajes de mujeres quienes han sufrido discriminación por su sobrepeso.

“Quiero comenzar a depilarme con cera pero estoy bastante gordita y una chica me dijo que no podía (…) igual tiramos una sábana al piso si la camilla no me aguanta”

Mensaje para Estudio Amelie, anónimo.