La abuelita sopló las velitas y pidió como deseo que fuera su último cumpleaños, el momento fue subido a TikTok y se viralizó en la plataforma de videos.

A través de la popular plataforma de TikTok una abuelita llamada Paige Kidder, se volvió viral por pedir su último deseo en TikTok.

En el video se observa a la abuelita sentada en la mesa frente a su pastel de cumpleaños, con unas velitas, mientras su familia estaba entonando la canción ‘Happy Birthday’.

Sin embargo, al terminar de cantar la canción, la abuelita realizó un inesperado comentario y dijo: “Bien muchas gracias a todos, espero que este sea el último”.

¿Qué dicen los usuarios sobre la abuelita?

Los usuarios de TikTok han reaccionado con sarcasmo ante el comentario de la abuelita. El público aplaude el humor que tiene la abuelita y les ha causado gracia el inesperado momento.

Algunos usuarios se han identificado con el video de la abuelita y al parecer hay algunos que igual desean que se su último cumpleaños.

“Voy a tener 30 años en las próximas 2 semanas y este es mi ánimo”, “Aww ella es una adorable abuela” ‘Yo también, abuelita”, “Las personas adultas solo dicen cosas”, se lee en los comentarios.

¿Qué dice su familia respecto al deseo de la abuelita?

En entrevista para ‘The New York Post’ la nieta confesó que le resultó inesperado que su abuelita se viralizó y agradeció a internet.

La nieta aún al día de hoy sigue sin creer que su abuelita fuera tan lejos a través del mundo del internet y sobre todo no esperaba que pidiera que ese fuera su último cumpleaños.

También la nieta comentó que ya conoce el humor de su abuelita y le sorprendió lo esporádico del comentario.

“No me sorprendió tanto porque me lo ha dicho en broma durante algunos años. Al menos, eso es lo que me gusta creer, que es una broma”

El video de la abuelita y su deseo se han vuelto un meme y también se ha viralizado en TikTok.