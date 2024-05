¿Tammy Parra anda de envidiosa? Usuarios de redes sociales están fumando de nueva cuenta a la tiktoker porque creen que no quiere que su amiga Doris Jocelyn brille más que ella.

Recientemente, Doris Jocelyn creó el trend de princesa azteca en TikTok, video que causó euforia entre los mexicanos y que le ha dejado millones de reproducciones en la red social.

Gracias a esta innovación de Doris Jocelyn -de 25 años de edad- la tiktoker ha llegado a aparecer hasta en televisión, situación que sería de la alegría de cualquiera que fuese su amiga, excepto ¿Tammy Parra?

A los usuarios de TikTok no se les pasa una sola, pues ahora que Doris Jocelyn está dando mucho de qué hablar, se puso en la mira a su amiga Tammy Parra, ¿Por qué anda de envidiosa?

Más de uno en la red social creen que Tammy Parra -de 22 años de edad- tiene pura envidia a Doris Jocelyn porque no reaccionó completamente a su trend de princesa azteca.

¿Tammy Parra siente envidia de Doris Jocelyn? Así reaccionó al video viral de su amiga, pero ni eso gustó

Doris Jocelyn logró hacerse viral con un trend que sacó con asombrosas transiciones de maquillaje con temática azteca, pero ¿Tammy Parra la felicitó?

El trend que la maquillista sacó la puso en boca de todos, situación que claramente ameritaría una felicitación por su mejor amiga Tammy Parra. Y aunque así fue, no a todos les gustó lo que hizo.

Por medio de un video que Tammy Parra subió a TikTok, compartió su reacción al trend de su amiga.

En este se muestra a la tiktoker con lentes oscuros mostrando que está viendo el trend de Doris Jocelyn con el texto “¿Por qué se repite tanto esta música?”.

Con su reacción, Tammy Parra aludía a que no dejaba de ver el maravilloso trend que Doris Jocelyn creó.

Sin embargo, a los usuarios de la red social no les pareció para nada la reacción de Tammy Parra, porque detectaron dos cosas; no le dio like y quiere ser “protagonista”.

Usuarios de TikTok critican la reacción de Tammy Parra al video viral de Doris Jocelyn. (Usuarios de TikTok / Captura de pantalla)

Aunque el video de Tammy Parra refleja por sus lentes que efectivamente el corazón de ‘like’ no estaba en rojo porque aún no le había reaccionado, no se si sabe si lo hizo después, pues en TikTok es imposible que ajenos vean quién dio click al corazón.

¿Tammy Parra envidiosa de Doris Jocelyn? Su amistad supera las críticas de TikTok

A pesar de que en TikTok andan fumando a Tammy Parra porque habría demostrado estar de envidiosa por el trend viral de Doris Jocelyn, la realidad es que ellas demuestran ser las mejor amigas de siempre.

Tanto Tammy Parra como Doris Jocelyn están demostrando que su amistad ya superó las críticas de redes sociales y nadie las va a quebrar.

Esto debido a que aunque criticaron la seca reacción de Tammy Parra, Doris Jocelyn le agradeció el video comentándole, “gracias por el apoyo bebé”.

Tammy Parra reacciona al video viral de Doris Jocelyn y ella le agradece. (Captura de pantalla)

Por otra parte, Tammy Parra sí le escribió a Doris Jocelyn en su video viral, señalando que ella vio el video antes que todos y fue maravilloso ver la sonrisa que a su amiga le causa su amor por el maquillaje.

“Lo bonito que fue cuando me lo enseñaste y ver tu sonrisa de que sabes que lo diste todo. Mereces mucho mi Doris”. Tammy Parra, tiktoker.