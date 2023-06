Una cansada Yeri Mua, da a conocer el fin de su amistad con Alexia Cruz, a quien dice ha querido ayudar e incluso anexar, pero no se lo permite por lo que prefiere alejarse de ella pues está cansada.

La amistad quebró cuando Yeri Mua, de 20 años de edad, comenzó a mandar indirectas: “Es momento de una depuración en todos los aspectos”, tuiteó, por lo que sus seguidores creían que hablaba de su exnovio, pero él no tiene nada que ver.

Yeri Mua lo aclaró durante una transmisión en vivo, donde reveló que ella y sus amigos le han pedido a la tiktoker Alexia Cruz, de 20 años de edad, ir a Alcohólicos Anónimos e incluso anexarse ya que las adicciones están afectando su vida al grado que ya ni siquiera hace lives para generar ingresos.

Por si fuera como dice tiene problemas de adicción: “Ojalá el día que dejes el cristal puedas pensar con más claridad y darte cuenta que soy de las únicas que realmente te quería ver bien. Suerte y adiós”, tuiteó.

Yeri Mua exhibe a Alexia Cruz (Yeri Mua / Twitter)

Alexia Cruz y Yeri Mua se dicen de todo antes de dejar de ser las mejores amigas

Como era de esperarse, Alexia Cruz no se quedó callada y -también por Twitter- aseguró no ser un objeto que se desecha y aunque no etiquetó a su mejor amiga Yeri Mua, pronto sus fans ataron hilos.

No había dudas y tampoco intenciones de esconder nada, Yeri Mua fue más clara, asegura que ya no quiere tener ni amigos ni parejas que sean adictas ya que su bienestar es primero.

Palabras que molestaron a la tiktoker quien tachó a ‘La Bratz jarocha’ de egocentrista ya que nunca la escuchó como esperaba su amiga lo hiciera:

“Solo querías que te escuchara a ti y yo no soy psicóloga como para escuchar a las personas y que no me escuchen a mí, yo no te voy a exponer como tú haces”, se quejó y dio por terminada la relación.

Alexia Cruz pelea con Yeri Mua (Alexia Cruz / Twitter)

Pero Yeri Mua le recordó la veces que le ha pedido ir a rehabilitación así como las veces que se ha ofrecido para acompañarla a terapia y hasta al médico para el tema de sus implantes. E incluso reveló que intentó anexarla pero fue imposible.

“Yo no soy tu mamá, me cansé”, remata e insiste en que se aleja para estar bien consigo y para que Alexia viva como ella lo desea.

Critican a Yeri Mua por exhibir a su amiga Alexia Cruz

Alexia Cruz no niega sus adicciones, al contrario, al igual que en muchas ocasiones dice estar dispuesta a reparar sus errores por lo que condena que su amiga la exhiba.

Por supuesto, sus seguidores le brindan su apoyo y se lanzan contra Yeri Mua por exhibirla, quien furiosa les responde:

“Ella decidió hacer público todo y bloquearme y empezar a tirar indirectas, sorry, me cansé y si me quieren pintar como la mala por ponerme como prioridad y valorarme, adelante. Ya me cansé y limpiaré de mi vida a quien quiera seguir en la mierda” Yeri Mua

Así como les da la razón, está haciendo a un lado a Alexia Cruz porque es lo mejor para ambos, porque como amigas ya no funcionan.