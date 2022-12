¿Te pondrás una buena peda de Año Nuevo 2023? Acá te dejamos 4 tips para que la borrachera no te gane y amanezcas con una cruda fatal.

Los brindis y el ánimo festivo que ha en estas fechas decembrinas provoca que muchos aprovechen la Navidad y el Año Nuevo para beber alcohol en exceso.

Sin embargo, tomar demasiado trae consigo consecuencias negativas para el cuerpo, ya que la cruda genera que las personas tengan:

Manos temblorosas

Dolor de cabeza y muscular

Malestar estomacal

Sensibilidad a la luz y el ruido

Sudor

Presión arterial alta

Náuseas

Cómo quitar la cruda tras el Día del Borracho? (Pixabay)

Por tal motivo, te compartimos unos lifehacks para que la peda de Año Nuevo que te pongas, no cause estragos y salgas victorioso.

Los 4 tips para que la borrachera de Año Nuevo no te gane son los siguientes:

Come antes de ponerte a beber Mantente hidratado Toma cervezas y licores que no tengan aditivos Abstente

Alcohol (Pixabay)

Tip para Año Nuevo: Come antes de ponerte a beber

Un consejo infalible para sobrevivir a la peda de Año Nuevo 2023, es comer antes de ponerse a beber y durante la velada; ojo, no después.

Expertos en medicina y estudiosos de los efectos de la bebida aseguran que la comida en el estomago ralentiza el “vaciamiento gástrico” que produce los síntomas de la cruda al día siguiente.

John Brick, exjefe de investigación del Centro de Estudios sobre el Alcohol, División de Educación y Capacitación de la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey, así lo afirma.

Plato con comida (Pixabay)

De igual manera, este profesional menciona que comer ayuda porque el alcohol no se metaboliza en el estómago, en vez de eso lo hace por el tracto intestinal.

Cuando hay comida en el estómago, los jugos gástricos y enzimas se mezclan con los alimentos y la bebida, lo que provoca que solo una pequeña cantidad de alcohol sea absorbida.

Tip para Año Nuevo: Mantente hidratado

Si comer antes de beber es fundamental para no tener cruda, mantenerse hidratado con agua natural es también importante.

El agua ayuda a que los intestinos se irriten e inflamen al día siguiente con el consumo excesivo de alcohol en la peda de Año Nuevo.

Si alguien toma más de 3 copas, pierde casi un litro de agua en su cuerpo por un tiempo prolongado, por lo que comenzaría a tener deshidratación y en consecuencia resaca.

(Marvin Meyer / unsplash )

Tip para Año Nuevo: Toma cervezas y licores que no tengan aditivos

Ser selectivo a la hora de beber en Año Nuevo es otra clave para no padecer síntomas de cruda, un día después de la fiesta y la celebración decembrina.

Lo más recomendable, aseguran los expertos, es elegir cerveza, vino o licores con menos aditivos; es decir, sustancias que se le agrega al alcohol para darle sabor.

El alcohol que bebemos es alcohol etílico o etanol, subproducto de la fermentación de carbohidratos y almidones, al cual se le agregan productos químicos como:

Formiato de etilo

Acetato de etilo

N-propanol

Isobutanol

Butan-1-ol

Isopentanol

Alcoholes isoamílicos

Sulfitos

Cerveza (Pixabay)

Dichos ingredientes, demostró un estudio en 2010, se encuentran más en licor y cervezas oscuras. La gente que toma ese tipo de bebidas presenta resacas.

Por eso solo consume cervezas ligeras, licores claros y vino blanco para salir avante de la resaca en la peda de Año Nuevo.

Tip para Año Nuevo: Abstente

Para no tener que sufrir resaca tras las fiestas y brindis de Año Nuevo 2023, no existe mejor consejo que la abstención. Así no tendrás ningún problema de salud.

No beber alcohol en estas fechas forma parte de una responsabilidad que las personas pueden elegir de manera libre.

Personas tomando vino (Kelsey Chance / Unsplash)

Con información de CNN en Español