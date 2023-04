La inteligencia artificial podría amenazar el mundo de OnlyFans, todo debido al proyecto “TheRRRealist”, el cual crea modelos hiperrealistas con inteligencia artificial.

El proyecto “TheRRRealist” usa el programa de Stable Diffusión para generar sesiones con modelos de OnlyFans generadas por inteligencia artificial.

En dichas sesiones la modelo comparte su contenido con el público, que igual son imágenes en un CGI bastante trabajado, además de que en ocasiones “hablan” con sus seguidores.

Así los usuarios de la plataforma interactúan con mujeres que en realidad son un diseño; pero que en un primer vistazo lucen indistinguibles de una persona real.

Modelo virtual de OnlyFans (Especial)

Las modelos de inteligencia artificial van más allá de OnlyFans

Pero no todo es OnlyFans para estas modelos de inteligencia artificial, pues su difusión va más allá de la plataforma, además de tener algunas ventajas.

“TheRRRealist” cuenta con cuenta de Twitter, donde comparte gran parte de su contenido y hace difusión, además de estar presente en DeviantArt.

Por si esto fuera poco, tiene su propio portal oficial fuera de OnlyFans, donde ofrecen los sets de imágenes de las distintas modelos, además de un paquete gratuito.

Muchas personas han encontrado esto más accesible e interesante que las modelos tradicionales, pues “TheRRRealist” no te obliga a estar suscrito ni dar un pago mensual.

Modelo virtual de OnlyFans (Especial)

OnlyFans podría verse afectado por las modelos de inteligencia artificial

Como ya ha pasado con la llegada de la inteligencia artificial a otras partes, OnlyFans podría sufrir un cambio radical con estas modelos.

OnlyFans como plataforma no sufrirá muchos cambios iniciales, pues se tratará a estas modelos de inteligencia artificial como cualquier otra persona.

No obstante, quienes suban su contenido sí percibirían las consecuencias, ya que existe la posibilidad de que la gente comience a popularizar los contenidos virtuales.

Estando en clara desventaja, pues estas modelos no sufren de impedimentos biológicos, no se cansan, no se enferman y no envejecen; siempre estarán ahí gracias a la automatización.

Si bien siempre ha habido un mercado en cuanto a cómics, videojuegos y animaciones para adultos, esta es la primera vez que modelos virtuales compiten directamente con personas reales.

Modelo virtual de OnlyFans (Especial)

Con información de Ruetir.