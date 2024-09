Jeremy Jackson -de 43 años de edad- fue parte de un especial que reunió a varios actores y actrices de Baywatch.

Donde el actor se sinceró sobre un fetiche que tenía mientras la serie estaba al aire.

Durante el documental, After Baywatch: Moment in the Sun, Jeremy Jackson confesó que le gustaba oler los trajes de baño de la actrices.

Mencionó que el olor de los trajes de baño que acababan de usar sus compañeras le era muy atrayente, al grado que hizo esto durante 5 años, hasta el final del show en 1999.

Hay que mencionar que cuando esto sucedió, el actor tenía entre 14 y 19 años de edad, pues entró a la serie cuando apenas era un niño de 10 años.

Jeremy Jackson (@jeremyjacksonfitness)

Jeremy Jackson se colaba en el camión de las actrices de Baywatch para oler su ropa

De acuerdo con Jeremy Jackson, olía los trajes de baño cuando sus compañeras de Baywatch se los quitaban, pero era muy cuidadoso para no ser descubierto.

Jeremy Jackson se quedaba hasta que casi todo el equipo de producción de Baywatch, incluyendo las actrices, se iban a su casa.

Entonces, se colaba en el camión exclusivo donde sus compañeras descansaban y se cambiaban; ahí, buscaba los traje de baño que se usaron en la filmación de ese día.

Por la manera en la que lo menciona, parece que nadie lo descubrió, siendo un secreto hasta que lo reveló en el documental.

Elenco de Baywatch (NBC)

Una de las actrices de Baywatch mencionó que no está enojada con Jeremy Jackson

Jeremy Jackson también mencionó que le gustaba sobretodo el olor de Nicole Eggert, quien interpretó a Summer Quinn en Baywatch.

Afirmando que le gustaba mucho oler el traje de baño de ella, más que el de las otras actrices de Baywatch.

Al respecto, Nicole Eggert no está enojada con Jeremy Jackson; de hecho, encuentra divertida la anécdota.

Ella menciona que se está hablando de un adolescente de 14 años en un programa donde la mayoría de las actrices tienen cuerpos casi perfectos y están en poca ropa.

Estaba en la pubertad con las hormonas a tope; de hecho, le agradece a Jeremy Jackson ser tan honesto para con el resto del elenco, así como su yo de 14 años.

Jeremy Jackson en Baywatch (NBC)

Con información de Entertainment Weekly