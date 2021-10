Halla carta que su abuelo le escribió a su abuela en el año 1952; ahorraban para comprar su casa

En Twitter una joven publicó la carta que su abuelo le escribió a su abuela en el año 1952, cuando recién iban a comprar su casa.

La carta de su abuelo a su abuela rápidamente se hizo viral al demostrar como a pesar de las carencias económicas lograron construir un patrimonio que aún perdura.

A través de su cuenta en Twitter la usuaria @UnnaTuitera compartió la carta que su abuelo le escribió a su abuela fechada en abril del año 1952.

En esta carta se lee como el señor quien ya se había casado le explicaba a su esposa en la carta que le estaban ofreciendo una casa a mueblada.

Asimismo, en la carta el señor le explica en donde se encuentra ubicada, el costo e incluso le ‘adjunta un dibujo de la casa’.

Y es que a pesar de que el sueldo del señor y de la señora no es suficiente, la casa le parece tan buena inversión que hace un plan de ahorro de 6 meses.

Sin embargo la decisión final el señor se la deja a su esposa quien le dice que si no le gusta pueden buscar otro lugar al cual puedan mudarse de inmediato aunque ‘tengan que amarrase las tripas’.

“Te vienes en cuanto tenga una casa, y si no amarramos las tripas, pues a lo mejor también ahorramos aunque no sea mucho”

Finalmente en su carta el señor le expresa su cariño su esposa y le ‘besos y abrazos’ a ella y sus hijos quienes se encontraban en México.

“Voy arreglarlo de tal modo que no haya compromiso y si no te gusta o decides no venir pues pueda dejar la casa en cualquier momento que yo quiera”

Carta