Si tienes más de 25 años y te has topado recientemente con la expresión “dddd” en memes, lo más seguro es que tengas mucha confusión al respecto.

No te preocupes, no eres el único o la única que no sabe bien qué es “dddd”, incluso algunas personas de menos de 20 años tampoco saben muy bien a qué se refieren lo memes.

Lo curioso es que esta no es la primera vez que esto sucede, pues en 2021 fue la primera vez que se supo de la existencia de la cuádruple “d” y nadie sabía lo que pasaba.

Pero no te preocupes, para eso estamos nosotros, pues te daremos un breve resumen de dónde salió y qué significa “dddd”.

dddd (Especial)

¿De dónde salió dddd?

De acuerdo con varias personas en redes sociales, la expresión dddd es originaria de Nuevo Léon, México , donde es usada por personas entre los 10 a los 25 años.

Según lo que mencionan, dddd se usa al final de un mensaje de texto o escrito, para avisar a la gente que todo lo que se puso es un chiste o se está diciendo con sarcasmo.

Además de que, supuestamente simplifica “dee”, otra expresión que causa conflicto; pero que también denota que se esta aplicando el sarcasmo o bromeando.

Si bien en Nuevo León se lleva usando desde hace tiempo, en 2021 se hizo viral gracias a una serie de memes y usuarios de TikTok que la comenzaron a usar.

Muchos pensaban que sólo era algo pasajero; pero su renacimiento en 2023 indica que llegó para quedarse, por lo menos en las generaciones actuales.

Ahora si tu pregunta es puntualmente el significado de “dddd” o “dee”, o sea que por qué se usan estas letras y no otras, si son abreviación de palabras o algo así.

La realidad es que ni siquiera las personas de Nuevo León saben exactamente por qué se utiliza la “dddd” o “dee” para indicar sarcasmo, sólo se pone y ya.

dddd (Especial)

No confundir dddd con DDD

Ahora bien, hay algo delicado con “dddd” y es que se suele confundir con “DDD”, incluso personas que llevan usando la expresión la escriben mal.

Siempre que se quiera indicar sarcasmo se debe de poner “dddd” y no “DDD”, esto debido a que la triple “d” mayúscula tiene significados diferentes no relacionados con memes.

“DDD” es la abreviación de varias frases en inglés como “Don’t Drink and Drive” (no bebas y conduzcas) o “Don’t Do Drugs” (no uses drogas”.

Así que si tu intención es indicar una broma o sarcasmo, recuerda que siempre son 4 letras “d” en minúscula al final de un texto o frase.