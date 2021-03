La contaminación están encogiendo los testículos y el pene, además de reducir la calidad de los espermas

Ahora todo tiene sentido. La contaminación está encogiendo los penes, según sugiere un estudio elaborado por Shanna H. Swan, epidemióloga ambiental y reproductiva, que registró sus conclusiones en el libro "Count Down: How Our Modern World Is Threatening Sperm Counts, Altering Male and Female Reproductive Development, and Poniling the Future of the Human Race".

En español, "Cuenta atrás: cómo nuestro mundo moderno está amenazando el conteo de espermatozoides, alterando el desarrollo reproductivo masculino y femenino y poniendo en peligro el futuro de la raza humana", el libro explica que los productos químicos y la contaminación también reducen la calidad de los espermatozoides y encogen los penes.

Contaminación, causante del encogimiento de penes

Shanna H. Swan es la autora de un estudio que revela cómo es que la contaminación es la causante del encogimiento de penes, explicando que los productos químicos, sumado a las prácticas de estilo de vida poco saludables en nuestro mundo moderno están alterando nuestro equilibrio hormonal , causando varios grados de estragos reproductivos.

"En algunas partes del mundo, la mujer promedio de veintitantos hoy es menos fértil que su abuela a los 35" Shanna H. Swan, autora del estudio.

Con esto se refiere no sólo al encogimiento de los penes, sino a la reducción en el conteo de espermatozoides, así como en la calidad de estos y la fertilidad en las mujeres. Y, uno de los principales culpables serían los ftalatos , un químico que se encuentra en todo, desde el maquillaje hasta los alimentos.

Tamaño del pene Pixabay

Ftalatos, el químico que está encogiendo los penes

Los ftalatos, un grupo de compuestos químicos principalmente empleados como plastificadores, está encogiendo los penes debido a que afecta la fertilidad e incluso causa una reducción del deseo sexual. Pero además de los ftalatos, los parabenos , la atrazina y los BPA (bisfenol A) también serían culpables.

"Encontramos una relación entre los niveles de ftalato de las mujeres y su satisfacción sexual" Shanna H. Swan, autora del estudio.