En Cinépolis ya venden Micheladas, pero los usuarios la critican. El video de TikTok se ha viralizado por mostrar la venta de esta bebida alcohólica.

Sin embargo, algunos usuarios no han tomado de buena forma la llegada de la Micheladas y incluso la han criticado por no tener el clásico escarchado de Chamoy.

El usuario Daniel Rosas compartió el anuncio a través de TikTok. En el video con duración de 11 segundos se muestra que ya venden Micheladas.

La Micheladas se sirve un vaso de 1 litro con tapa y popote y se pueden acompañar con unas palomitas de mantequilla de diferentes tamaños como:

Chicas

Medianas

Grandes

Jumbo

Palomitas para llevar

¿Qué han dicho los usuarios en contra de las Micheladas de Cinépolis?

En el video de TikTok la mayoría de los fans de Cinépolis ha criticado la decisión de que venden Micheladas.

Bajo argumentos como que no tienen escarchado los usuarios han mostrado su enojo hacia que venden de Micheladas.

“Micheladas no es Micheladas sin escarchado”, “Si de por si las películas dan sueño ahora imagínate borracho”, “¿Y el chilito? eso no es Micheladas”, “Mejor me llevo unas de botella en mi bolsa jaja”, se lee.

Algunos otros se han quejado porque la Micheladas podría generar alcoholismo en los fanáticos del cine:

“Si con el refresco me pierdo parte de la película, con michelada… solo veré la mitad” angyzmz

Algunos usuarios creen que el precio de la Micheladas está exagerado y no creen que valga la pena probar esta bebida alcohólica “a 200 pero ya hay jajaja”,

Algunos presumieron que en las salas VIP de Cinépolis ya desde hace mucho tiempo se venden la clásica Micheladas

“Venden desde que pasaban los partidos de México por el cine (mundial Brasil 2014). Nada mas que es con VIP” Juan López

Y es que desde hace ya un tiempo la clásica Micheladas, sin escarchado, se vendía de forma exclusiva en las salas de Cinépolis VIP.

La novedad de Cinépolis es que ahora la bebida alcohólica se puede adquirir en dulcería sin necesariamente ir a las salas VIP.

¿Desde cuándo se venden cerveza en Cinépolis?

Desde que se abrieron las salas VIP en las cadenas de cine de Cinépolis ya se vendían cócteles y diversas bebidas alcohólicas.

De acuerdo con información de ‘Central Interactiva’ las salas VIP abrieron los años 90 y desde este momento ya se ofrecían bebidas embriagantes, pero apenas en recientes años se vendieron las Micheladas.

En 2014 las Micheladas habrían llegado durante el Mundial de Brasil 2014 a Cinépolis y en 2022 ya se venden en las salas tradicionales.