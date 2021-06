La modelo Carla Bellucci transmitirá su parto por OnlyFans completamente en vivo. ¿El motivo? cobrará unos 10 mil euros ( 244 mil 315 pesos mexicanos ).

Así es, negocios son negocios. Y es que tras quedar embarazada, la modelo notó que no era necesario salir de OnlyFans, pues los hombres le pedían fotos de su vientre.

“Sabes qué, ¿por qué no? La gente da a luz en ese programa ‘One Born Every Minute’ y no puedo ver la diferencia. ¡Estoy segura de que ni siquiera les pagan!”

Modelo Carla Bellucci.