En redes sociales han comenzado a circular fotos de ‘Satán’, el poderoso misil ruso que podría destruir a un país entero y que tiene sudando a los internautas por su poder de destrucción.

Las fotos se han hecho virales debido a la guerra que Rusia mantiene con Ucrania, sin embargo, es importante mencionar que el misil que circula es el ‘Satán 1′, un antecesor.

“El ‘Satán 2′ está diseñado para proporcionar a las fuerzas estratégicas rusas un cumplimiento garantizado y eficaz de las tareas de disuasión nuclear” Oficina de Diseño de Misiles Makayev.

Misil Satán 1 (@o_gilvi/Twitter)

El misil ‘Satán 2′ sí existe, pero fue presentado desde el 2016 como ‘RS-28 Sarmat’, capaz de destruir territorios del tamaño de Texas o Francia , según el medio ruso Sputnik.

La agencia estatal rusa TASS, por su parte, afirma que el ‘Satán 2′ puede acabar con objetivos que atravesaran los polos Norte y Sur.

Misil Satán 1 (@o_gilvi/Twitter)

El poder destructivo del misil ‘Satán 2′

El ‘Satán 2′ es un misil ruso diseñado para reemplazar al Voyevoda, también conocidos como R-36M o ‘Satán 1′.

Sobre su poder de destrucción, el mismo Vladimir Putin ha declarado que está equipado con una amplia gama de ojivas nucleares de alto rendimiento, incluidas las hipersónicas.

Asimismo, el ‘Satán 2′ tiene los sistemas más modernos de penetración de defensa antimisiles y, en palabras del presidente de Rusia, “ no tiene límites de alcance y es indetectable ”.

“Debido a sus características, ningún sistema de defensa antimisiles, ni siquiera los futuros, es un obstáculo para él. Es invencible” Vladimir Putin.

Misil Satán 1 (@o_gilvi/Twitter)

No obstante, el misil ‘Satán 2′ todavía no entra en funciones, por lo que no tiene ninguna relación con el conflicto Rusia-Ucrania, pues aún está en desarrollo.

Entonces, las fotos presentadas en redes sociales, aclara AFP, son de su antecesor, el ‘Satán 1′.

Las imágenes fueron tomadas en el Museo de Fuerzas de Cohetes Estratégicos, ubicado en Kiev. En Google Maps también podemos ver una imagen de la zona donde se exhibe el misil.