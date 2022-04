Quienes hayan visto ‘Sailor Moon’, seguro recuerdan con cariño la canción de inicio, ‘Moonlight Densetsu’ o como la conocimos en México, ‘Luz de Luna’.

Bueno, ¿qué pasaría si les dijeramos que la canción de ‘Sailor Moon’ es un plagio? Por lo menos esa es la polémica que ha surgido recientemente en redes sociales.

A través de Twitter, Emmo Takenawa, conocido artista e influencer japonés, señaló que ‘Moonlight Densetsu’ no es original, siendo la canción ‘Dream is Majorica Senorita’ la verdadera obra.

En realidad, hay una canción original “Dream is Majorica Senorita”, que se parece mucho a “Moonlight Densetsu” de Sailor Moon. Miki Nakatani estaba inscrita en el grupo idol llamado KEY WEST CLUB en ese momento. Hay curiosidades. Emmo Takenawa

‘Dream is Majorica Senorita’ fue interpretada por el dueto Key West Club, compuesto por Azuma Keiko y Nakatani Miki; la canción fue lanzada en 1992, casi al mismo tiempo que el anime de ‘Sailor Moon’.

Como pueden escuchar, la melodía y voces de ‘Dream is Majorica Senorita’ suenan bastantes similares a ‘Moolight Densetsu’ de ‘Sailor Moon’, de ahí que se cuestione la originalidad de la segunda.

Emmo Takenawa no ahondó más en el tema; pero fans de ‘Sailor Moon’ señalan que existen ciertas coincidencias muy evidentes entre ambas melodías.

¿'Sailor Moon’ en realidad plagió a ‘Dream is Majorica Senorita’?

El caso entre ‘Sailor Moon’ y ‘Dream is Majorica Senorita’ es el siguiente; SÍ, ‘Moonlight Densetsu’ y la canción de Key West Club es la misma en casi todo sentido, eso lo confirmó Toei Animation.

Ahora bien, Toei Animation no se robó ‘Dream is Majorica Senorita’ para ‘Sailor Moon’, el estudio negoció un trato con Key West Club para que ‘Dream is Majorica Senorita’ fuera el tema principal de su serie.

Sin embargo, no se podía tener tal cual, así que se le hicieron algunas adaptaciones; ‘Moonlight Dentsetsu’ habla del amor que tiene Serena hacía Darien, reflejado en la “luz de luna”.

‘Dream is Majorica Senorita’ habla sobre una joven que le gusta la fiesta y disfruta la vida bailando y tomando a la luz de la luna; algo que no se ajustaba a la temática de la serie.

Podemos decir que el tema central de ‘Sailor Moon’ es un “remix” de ‘Dream is Majorica Senorita’, más que un plagio como tal.

Con información de Twitter y Anime Sugoi.