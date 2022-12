El 22 de diciembre se celebró el aniversario del nacimiento de Jean-Michel Basquiat, considerado el artista afroamericano más importante de la era moderna y a quien Madonna recordó.

La fecha no pasó desapercibida, no sólo para fans de Jean-Michel Basquiat, también para aquellos que no conocían su obra tras el mensaje de Madonna en redes.

La cantante mencionó lo mucho que extrañaba al que fuera uno de sus primeros grandes amores , pues este murió en 1988, recordando las noches que pasaban hablando de arte y cultura.

Sin olvidar que Madonna imaginó cómo hubiera sido el arte que él hubiera creado de seguir vivo, cosa que le habría gustado ver.

“¡Feliz cumpleaños Jean-Michel! ¡Hubieras cumplido 62 hoy! A menudo me pregunto cómo habría sido el mundo si no nos hubieras dejado hace tantos años. Trato de imaginar el magnífico arte que todavía estarías creando. Me siento tan afortunada de haberte tenido en mi vida, de descubrirme como artista y luchar contigo, Keith Haring y tantos otros grandes. ¡Cuidado con nuestro Padrino Andy Warhol! Recuerdo nuestras conversaciones nocturnas sobre la cultura pop y si las Bellas Artes y, específicamente, tu arte llegaría alguna vez a una gran audiencia como lo hizo mi música. Estabas tan atormentado por esto, pero también motivado y determinado a dejar tu marca en el mundo. Ojalá hubieras vivido lo suficiente como para saber cómo pusiste no solo al mundo del arte de cabeza, sino también a ¡EL Mundo! Qué emocionada está la gente de ver tus exposiciones. Cómo tu nombre se ha convertido en una palabra familiar. Te amaba profundamente y sé que el tiempo que pasamos juntos rotos y hambrientos en el L.E.S. Fue un pasaje sagrado en nuestro viaje como artistas. Nunca se repetirá. Nunca será olvidado. ¡Espero que seas feliz dondequiera que estés!” Mensaje de Madonna

¿Quién fue Jean-Michel Basquiat?

Jean-Michel Basquiat nació en Nueva York el 22 de diciembre de 1960, siendo hijo de una familia relativamente acomodada.

Con un padre contador y una madre diseñadora gráfica, ambos de gran prestigio.

Sin embargo, su familia se rompió con el tiempo, con sus padres separándose años más tarde; lo cual lo llevó a tener una juventud accidentada, sobretodo en temas escolares.

Jean-Michel Basquiat estuvo inscrito en varias escuelas y aunque era considerado un niño genio , su carácter rebelde hizo que lo expulsaran de algunos colegios y abandonó otros antes de terminar su educación.

Sin embargo, esto lo llevó a estar en contacto con la subcultura neoyorquina, además de experimentar la vida fuera de su zona de confort, entrando en el mundo de las pandillas y las drogas.

Jean-Michel Baquiat (Galerie Bruno Bischofberger)

¿Cómo era la obra de Jean-Michel Basquiat?

Jean-Michel Basquiat es señalado como uno de los padres del graffiti moderno, siendo junto a su amigo Al Díaz, de los primeros en dotar de mensajes políticos y poéticos las “pintas” callejeras.

Ambos pintaban principalmente en los vagones de los trenes cerca de SoHo, zona donde se encuentran varias de las galerías de arte más famosas del mundo.

A mencionar que Jean-Michel Basquiat no usaba su nombre para firmar estas obras callejeras, en su lugar ponía el seudónimo “SAMO”, que significaba “Same Old Shit”, la misma mierda.

En esa época, la década de los 70′s, el graffiti no era considerado como propio de las pandillas, sin ninguna carga artística como tal; sin embargo, Basquiat y Díaz cambiaron esa percepción.

Su obra llamó la atención de críticos de arte y otros realizadores, tal es el caso de Madonna y Andy Warhol, que se convirtió en su amigo y “padrino” en su carrera futura.

¿Cuál fue la relación de Jean-Michel Basquiat con Madonna?

Si bien Jean-Michel Basquiat nunca tuvo una pareja estable y fue conocido por tener varias relaciones, la que para muchos fue la más significativa la tuvo con Madonna.

Jean-Michel Basquiat y Madonna fueron arropados por Andy Warhol en el inicio de sus carreras, lo que les hizo coincidir en muchas ocasiones.

Tanto el artista como la cantante iban iniciando, además de que tenían gustos en común, volviéndose muy cercanos a principios delos años 80′s.

Era frecuente ver a la pareja divirtiéndose en fiestas y presentaciones en galerías de arte; todo indicaba que tenían muy buena química .

Sin embargo, sus carreras provocaron un distanciamiento posteriormente; aunque se guardaban respeto mutuo y mantuvieron la amistad hasta la muerte de Basquiat.

Basquiat y Madonna (@madonna)

¿Cómo murió Jean-Michel Basquiat?

Jean-Michel Basquiat era conocido por abusar en exceso de las drogas, lo cual lo llevó a tener problemas en su desarrollo personal y profesional.

Aunque era catalogado como un prodigio en el arte, también se le conocía por su comportamiento errático, producto del consumo de sustancias.

El mismo Andy Warhol le advirtió varias veces sobre el abuso de estupefacientes. En 1988, Jean-Michel Basquiat decide tratar sus adicciones y pasa varios meses recluido en su casa de Hawái.

Si bien a mediados de ese año anunció que por fin se había desintoxicado, en agosto del mismo año, se da la noticia de su muerte por sobredosis de heroína a los 27 años.