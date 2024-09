¿Quién es Candela Sánchez? La influencer se viralizó en las redes sociales luego de que habría sido captada siéndole infiel a su novio.

El nombre de Candela Sánchez se ha viralizado en las redes sociales y no por su trabajo, sino por un video que ha provocado que la funen en las redes sociales.

Y es que Candela Sánchez habría sido captada muy cariñosa con un hombre que no es su pareja en un bar de Madrid, el video de inmediato se viralizó en las redes sociales.

Tras los ataques en su contra, Candela Sánchez escribió un mensaje en sus redes, pero eso no ha frenado las críticas.

A continuación te contamos todo sobre Candela Sánchez y el video que ha puesto en el ojo del huracán a la influencer.

¿Quién es Candela Sánchez, la influencer que habría siéndole infiel a su novio?

Candela Sánchez es una influencer argentina que radica en Madrid, España.

A través de las redes sociales, Candela Sánchez ha ganado notoriedad gracias a que comparte contenido sobre su estilo de vida, además de brindar consejos de moda y belleza.

Recientemente se convirtió en tendencia, luego de que fue acusada de serle infiel a su pareja.

Y es que se viralizó un video en donde Candela Sánchez aparece muy cariñosa con otro hombre en un bar de Madrid.

“Sigan inventando, filmando, especulando”

Oookk a tus órdenes reina! pic.twitter.com/IjSe7bBVme — Emi Arce 🍁 (@emiarce15_2) September 26, 2024

¿Cuántos años tiene Candela Sánchez, la influencer que habría siéndole infiel a su novio?

Candela Sánchez tiene 35 años de edad.

¿Quién es la pareja de Candela Sánchez, la influencer que habría siéndole infiel a su novio?

Desde el 2018, Juan García Espil es la pareja de Candela Sánchez.

Candela Sánchez (@candelasanchezf / Instagram )

¿Qué signo zodiacal es Candela Sánchez, la influencer que habría siéndole infiel a su novio?

Candela Sánchez nació el 25 de julio de 1989, por lo que es del signo zodiacal Leo.

¿Cuántos hijos tiene Candela Sánchez, la influencer que habría siéndole infiel a su novio?

Candela Sánchez tiene un hijo con su pareja Juan García Espil.

¿Qué estudió Candela Sánchez, la influencer que habría siéndole infiel a su novio?

Se conoce que Candela Sánchez estudió ciencias de la comunicación, pero decidió dejar sus estudios para dedicarse a viajar.

Candela Sánchez (@candelasanchezf / Instagram )

¿En qué ha trabajado Candela Sánchez, la influencer que habría siéndole infiel a su novio?

Candela Sánchez habría iniciado su carrera en el ámbito digital en con un blog de estilo periodístico, mientras estudiaba esa carrera en la universidad.

Sin embargo, Candela Sánchez fue cambiando su contenido y actualmente comparte contenido sobre sus viajes, además de que da consejos de moda y belleza.

Candela Sánchez escribió el libro “De amor y resistencias”, además de desarrollar un podcast.

Así habría sido captada Candela Sánchez siéndole infiel a su novio

A través de las redes sociales se viralizó un video en donde se mostraría a Candela Sánchez siéndole infiel a su pareja.

El video generó gran revuelo en las redes sociales y es que algunos usuarios han criticado a Candela Sánchez por su estilo de vida.

Varios usuarios han cuestionado las acciones de Candela Sánchez y la forma en la que lleva su relación, además de que han criticado su trabajo como madre.

CANJELA dejó al marido como un boludo corneta y ella quedó como una tilinga QUE FINGE TOTAL DEMENCIA. Y nos quiere hacer creer que según ella está todo bien? Q no les venda el verso q eso quiere. pic.twitter.com/llHkEjn3yZ — bad girl (@xcjlsj) September 26, 2024

En medio de toda la controversia, Candela Sánchez utilizó sus redes sociales para responder a las críticas en su contra.

A través de sus Instagram Stories, Candela Sánchez dejó en claro que ella tiene libertad de hacer lo que quiera y que incluso publicó dónde está porque no está haciendo nada malo.

“Sobre la situación que estoy viviendo y por la que soy nuevamente viral, pensé primero en no decir nada. Porque no. Porque me agota, me drena, no tiene nada que ver conmigo y porque además es gente tan mentirosa, patológica y obsesionada que hacen ver a Bebé Reno cual Tinker Bell” Candela Sánchez

Candela Sánchez dejó en claro que no le importan las opiniones que puedan tener las personas sobre ellas.

“Como saben que no me importan sus opiniones sobre mi vida, lo que me pongo, hago, dejo de hacer, el tipo de madre que soy o que no soy, joden a mi entorno. Son mafia” Candela Sánchez

En su mensaje, Candela Sánchez recordó que no es el primer escándalo sobre su vida privada al que se enfrenta.

“Es curioso porque la semana anterior inventaron en Twitter que con una amiga éramos pareja, jajaja, nada más lejos de la realidad, y así viven en un continuo tormento que ellas solitas leen” Candela Sánchez

Sin embargo, Candela Sánchez destacó que está vez era distinto, pues estaba afectando a su familia.

“Pero esta vez es distinto. Porque con mi familia, no. Y me parece una buena oportunidad para hacer bajar algunas cosas que pienso” Candela Sánchez

Candela Sánchez dejó en claro que es libre de vivir su vida como quiera, pues no estaba haciendo nada malo.

“Lo que esté haciendo en equis sitio es mi problema. Yo vivo mi vida con absoluta libertad, subo dónde estoy, qué hago y demás. Eso en líneas generales. No estoy haciendo nada” Candela Sánchez

Candela Sánchez (@candelasanchezf / Instagram )

En ese sentido, Candela Sánchez destacó que solo ella y su pareja saben lo que pasa en su relación.

“Es una idiotez y fui a tomar algo con amigos...y si estuviera haciendo algo ¿qué? Qué saben de mi intimidad, puertas cerradas, arreglos de pareja? Pregunto. Nada” Candela Sánchez

Candela Sánchez puntualizó que es libre y destacó que se debe derribar los mitos misóginos.

“Pero si me leen por acá, escuchan mi Podcast, leen mi libro, saben que soy una mujer libre y que vivo todos mis vínculos con puertas abiertas. Vamos, no es sorpresa. Así que viene genial esto para derribar esos mitos misóginos que tienen sobre la dimensión de una pareja” Candela Sánchez

En su publicación, Candela Sánchez pidió abrir la mente y no dejarse llevar por los estereotipos.

“Es su visión, la respeto, yo tendré la mía. Acá la gente es muy abierta y les puedo asegurar que si escucharan cosas que me cuentan… se mueren. Es hora de abrir un poco más la mente” Candela Sánchez

Candela Sánchez dejó en claro que seguirá viviendo su vida como quiere, sin preocuparse por lo que la gente dice.

“Su malicia, persecución y forma de ver el mundo habla de ustedes, no de nosotros. Ni de lo que fuimos, ni lo de que somos ni de lo que seremos. Por mi parte seguiré siendo libre, seguiré yendo a bares, seguiré subiendo lo que se me cantan las pelotas, con mis amigos de acá y de allá, viajando con amiguis que me inventan de pareja – tremendos mis cambios jaja- y demás” Candela Sánchez

Hasta el momento, Juan García Espil no se ha pronunciado sobre la presunta infidelidad de Candela Sánchez.

Candela Sánchez y Juan García Espil tampoco han anunciado su separación y es que hasta el año pasado todavía se mostraban juntos.

La influencer solía compartir momentos familiares, aunque en los últimos meses se la vio más enfocada en sus salidas nocturnas y escapadas a destinos paradisíacos.