Marcello Lara, chihuahuense de nacimiento, es el guitarrista de Moderatto mejor conocido como Burguer Man por su amor a las hamburguesas.

Marcello Lara estudió la licenciatura en Comunicación, sin embargo, sus tres trabajos resultan algo distantes.

Y es que, siguiendo sus más grandes pasiones, Burguer Man se ha hecho un experto en hamburguesas, la música y la guitarra por igual.

Marcello Lara, mejor conocido como Burguer Man, es músico y guitarrista de Moderatto.

No obstante este trabajo, el hombre le hace honor a su apodo al ser un experto catador de hamburguesas en México y el mundo.

Hace más de 10 años, Burger Man abrió un blog personal para hablar de su comida favorita desde todos los tiempos: la hamburguesa.

Esto, luego de que un compañero de Moderatto le diera la idea de compartir sus conocimientos de experto.

Desde entonces, Burguer Man se ha convertido en un líder de opinión en cuanto a hamburguesas se refiere.

Además, es reconocido por ser guitarrista de Moderatto, dueño de una disquera y exgerente de la estación de radio Reactor 105.7.

Cuando se trata de comer, Marcello Lara olvida su faceta de músico para convertirse en Burguer Man.

Según cuenta él mismo, su amor por las hamburguesas empezó cuando era niño y visitaba los restaurantes Burger Boy y Tom Boy.

“Me encantaba comer ahí (...) sin duda marcaron a toda mi generación”, recuerda.

Burguer Man ha viajado mucho; tanto por las giras como guitarrista de Moderatto, como por su trabajo de experto en hamburguesas.

Si se le pregunta, asegura que las mejores hamburguesas están en Chicago, Nueva York y la CDMX.

“En este momento, mis favoritas son las de La Burguesa, Eloise, The Palm, It Burger y One and Only.”

Marcello Lara, Burguer Man