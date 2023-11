Este 18 de noviembre se celebra el segundo día del Corona Capital 2023 y el Día Internacional del Arte Islámico

Por segundo día consecutivo, este sábado 18 de noviembre el festival de música Corona Capital 2023 que tendrá lugar en el Autódromo Hermanos Rodriguez de la CDMX.

Mientras que en el ámbito cultural, hoy 18 de noviembre se celebra el Día Internacional del Arte Islámico.

Hoy 18 de noviembre noviembre es el segundo día del Corona Capital 2023, tras un exitoso arranque de festival el día de ayer viernes 17 de noviembre con actos como Arcade Fire y Pulp.

Pues este sábado 18 de noviembre, el festival de música Corona Capital 2023 tendrá como estelares a Blur, The Black Keys y Thirty Second To Mars.

El Corona Capital 2023 iniciará este sábado 18 de noviembre en punto de las 3:00 pm y tiene previsto terminar a la 1:00 am del domingo.

En las efemérides culturales, hoy 18 de noviembre es el Día Internacional del Arte Islámico, celebración que se lleva a cabo desde 2019, cuando la UNESCO la declaró.

El Día Internacional del Arte Islámico tiene como objetivo promover el legado cultural , arquitectónico, artístico y gastronómico de la civilización islámica.

Arte islámico que se desarrolló durante los siglo VII al XVIII por la religión islámica y que hoy en día es una de las más hermosas, pues resalta gracias a sus elementos artísticos que van de su:

Caligrafía cúfica mediante versículos del Corán.

Lacería con líneas entrelazadas, formando estrellas o polígonos.

Ataurique con dibujos vegetales.

En la actualidad el Día Internacional del Arte Islámico es celebrado con talleres, charlas, exposiciones y demás promoción a la cultura a nivel mundial.

Asimismo, en las redes sociales el Día Internacional del Arte Islámico se comparte con los hashtags #ArteIslámico #IslamicArtDay #IslamicArt.