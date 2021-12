¿Qué hacer en la CDMX en diciembre? Podrás disfrutar de estos 5 eventos de Navidad. El ambiente de la ciudad ya se siente festivo y queremos divertirnos a lo grande.

Afortunadamente, la CDMX siempre ofrece una amplia variedad de actividades y eventos durante las fechas festivas.

Para celebrar las fiestas decembrinas , la CDMX tiene varias opciones para disfrutar esta temporada en compañía de familia y amigos.

Si aún te preguntas ¿Qué hacer en la CDMX en diciembre? No te preocupes, podrás disfrutar de estos 5 eventos de Navidad :

Navidalia Historias Mágicas, Selfie Museo Festival Ilusiones de Navidad en Xochimilco Six Flags: Christmas in the Park Mágica Navidad ‘Aventura Musical’

Navidalia

Por primera vez, llega a la CDMX ‘Navidalia’, un parque temático navideño que ofrece a sus visitantes una experiencia inmersiva.

Durante la época navideña podrás disfrutar de este evento único que busca rescatar y prevalecer el espíritu de la Navidad.

Navidalia se divide en cuatro ‘mundos’

Mundo europeo

Mundo nórdico

Mundo del medio oriente

Posada mexicana

Navidalia está en Parque Alameda Poniente , ubicado en Santa Fe; abrió sus puertas al público hoy, 08 de diciembre y se retira el próximo 26 de diciembre.

Navidalia, el nuevo parque navideño en la CDMX (Navidalia, sitio web)

Historias Mágicas, Selfie Museo

Si estás en la CDMX y buscas divertirte con actividades temáticas navideñas, el Selfie Museo, ‘Historias Mágicas’ es el lugar ideal.

‘Historias Mágicas’ ofrece a sus visitantes un espacio interactivo dedicado a la Navidad, donde podrás tomar la mejor selfie navideña.

Este museo cuenta con 40 escenarios navideños y cada uno tiene globos, luces, figuras, espejos y más artículos para complementar tu fotografía.

Un día a la semana, el Selfie Museo ‘Historias Mágicas’ es Pet Friendly , por lo que nuestras mascotas no se quedarán sin su fotografía navideña.

‘Historias Mágicas’, Selfie Museo, se ubica en el Centro Comercial Encuentro Fortuna y podrás visitarlo durante toda la temporada navideña.

‘Historias mágicas’: El selfie museo con temática navideña (Xmas Historias Mágicas - Facebook)

Festival Ilusiones de Navidad en Xochimilco

Si buscas un plan más tradicional para divertirte en diciembre, te recomendamos visitar el ‘Festival Ilusiones de Navidad’ en Xochimilco.

En este festival ubicado al sur de la CDMX encontrarás un villa iluminada con cientos de luces de colores.

‘Festival Ilusiones de Navidad’ es ideal para los niños , porque descubrirán la casa de Santa Claus, una fábrica de juguetes y muchas sorpresas más.

Además, todos los días a las 6:30 PM se enciende el gran árbol de navidad , espectáculo que sorprenderá a toda la familia.

‘Festival Ilusiones de Navidad’, es encuentra en el Parque Ecológico de Xochimilco.

Festival Ilusiones de Navidad, Xochimilco (Ilusiones de Navidad - Facebook)

Six Flags: Christmas in the Park

Durante la temporada navideña, el parque de diversiones ‘Six Flags’ ofrece a sus visitantes una experiencia única: Christmas in the Park.

En diciembre, Six Flags se llena de luces de colores, además se instala una villa navideña donde se presentan varios espectáculos de temporada.

Asimismo, en ‘Christmas in the Park’ podrás encontrar atracciones de nieve y el gran árbol de navidad.

Six Flags ‘Christmas in the Park’ estará disponible hasta el 23 de enero de 2022 en un horario de 10:00 AM a 11:00 PM.

Mágica Navidad ‘Aventura Musical’

Si estás buscando un evento musical en diciembre, Mágica Navidad ‘Aventura Musical’ es tu gran opción.

Mágica Navidad ‘Aventura Musical’ es un show navideño ubicado en el Parque Bicentenario , al norte de la CDMX.

Este espectáculo musical ofrece a los visitantes un recorrido navideño al aire libre, donde encontrarás representaciones teatrales y juegos interactivos.

Mágica Navidad ‘Aventura Musical’ estará disponible hasta el próximo 12 de diciembre en los horarios: 5:30 PM, 7:30 PM y 9:30 PM.