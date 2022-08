En la actualidad, Netflix es una de las plataformas de streaming más populares y usadas en todo el mundo, pero cuando se creó en 1997, es decir hace 25 años, no era para nada lo que es ahora.

Aunque se piensa que Netflix fue creada “recientemente”, la realidad es que surgió en 1997, es decir, hace 25 años y desde entonces no sabían en lo que se convertirían.

De acuerdo a los registros, Netflix nació como un videoclub, uno de los tantos que se hicieron populares en la década de los 90 pero con una distinción: ya contaba con suscripciones a los DVD.

En ese entonces, Reed Hastings y Marc Randolph fueron los creadores del videoclub de Netflix en California en donde sus clientes podrían solicitar los DVD a domicilio bajo su suscripción.

Tras la llegada del Blu-Ray, el videoclub de Netflix comenzó a crecer de manera exponencial y fue entonces que el formato de streaming llegó.

Netflix inició con un catálogo de mil títulos

Netflix quien podría decirse, lidera el mercado, fue de los pioneros en los servicios de streaming que ahora son tan comunes.

Pero cuando inició en 1997, tan solo comenzó con mil títulos y era simplemente un videoclub con servicio de suscripción a DVDs y Blu-Ray.

Y uno de los éxitos para que Netflix comenzara a crecer exponencialmente fue que los títulos podían regresar hasta una semana después.

Es decir que los suscriptores a Netflix no estaban obligados a devolverlos en 24 a 48 horas como los videoclubs normales de la época.

La oferta comenzó a ampliarse en Netflix y la suscripción rondaba entre los 16 (320 pesos) a los 20 dólares (400 pesos) al mes por quedarse con el DVD.

Netflix quiso aliarse con Blockbuster en 2008 y este los rechazó

Y de hecho, a 10 años de empezar, Netflix contaba con 7 mil 48 millones de clientes ; un año después eran casi 2 millones y en 2009 ya eran 10 millones.

Los fundadores de Netflix revelaron en una entrevista que en 2008, incluso quisieron aliarse con Blockbuster, pero la compañía los rechazó al decir que eran un negocio de nicho limitado.

Y, en 2010 Blockbuster se declaró en bancarrota y Netflix ya tenía tres años con el servicio de streaming, es decir que ya no dependía de soportes físicos para distribuir sus contenidos.

De hecho, para ese año y tras dar el salto digital tres años atrás, Netflix cerró con 20.01 millones de suscriptores y emitiendo por primera vez fuera de Estados Unidos; en Canadá.

Tras el éxito de Netflix, la ahora compañía de streaming se atrevió a producir su primer contenido propio con House of Cards.

Continuó con Orange is the New Black y para 2015, Netflix logró expandirse a otros países juntando en 2014: 60 millones de suscriptores y en 2017, 103 millones.