¿Qué es el maskné? El padecimiento en la piel causado por los cubrebocas. Debido al uso continuó de estos, varias personas reportan aparición de barros y espinillas en la zona de mentón y boca.

De acuerdo con el dermatólogo Yoram Harth, el maskné se debe a la combinación de los materiales de los que están hechos varios cubrebocas y a la humedad que estos provocan en la zona donde se usan.

Por lo general, los cubrebocas están hechos de materiales como policarbonato, poliester y polipropileno, mismos que tienen la función de no permitir el flujo libre del aire del medio ambiente y el aliento de las personas.

Vacunación en Edomex (Daniel Augusto / Cuartoscuro)

Si bien esto ayuda a que no se propaguen tan rápido enfermedades como el Covid-19, tiene como consecuencia que toda la humedad se quede en nuestra cara, creando un escenario propicio para bacterias que deriva en el maskné.

El maskné es más común entre personas que usan cubrebocas desechables, debido a que estos fueron diseñados con los materiales mencionados y almacenan más la humedad.

No obstante, esto no significa que el maskné no se dé en personas que recurran a cubrebocas reutilizables, pues aún estos prohíben el libre flujo del aire en la zona donde se usan.

¿Cómo prevenir el maskné?

Lo primero que debes de tener en mente es que tienes que seguir usando el cubrebocas, pues es una cuestión de salud general; a pesar del maskné, no puedes dejar de usar este accesorio al salir a la calle.

Una vez aclarado esto, hay diversas formas de prevenir el maskné sin la necesitada de omitir por completo el cubrebocas.

Lo primero que se recomienda es lavar la cara de manera continua, sobretodo si se va a estar en un ambiente donde se requiera cubrebocas por muchas horas.

Niña usando cubrebocas (Kelly Sikema / Unsplash)

Asimismo, no hay que usar maquillaje o cremas hidratantes, pues la grasa de estas es perfecta para que el maskné se desarrolle con el cubrebocas.

Si usas cubrebocas desechables, es preferible cambiarlo todos los días; si es reutilizable, se debe de mantener limpio y en buen estado, así el maskné no se podrá desarrollar.

Si sales mucho a la calle o estás en ambientes encerrados continuamente, es preferible optar por cubrebocas de tela, pues contienen fibras de cobre y plata, que ayudan a la prevención del maskné.