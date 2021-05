Los precios de las pruebas de embarazo caseras van desde los 50 pesos

Actualmente, existe en el mercado una gran oferta de marcas de pruebas de embarazo caseras. Con pantalla, sin pantalla, con cambio de color si es positivo o negativo, con cruces y líneas; estos tipos de test, tienen un alto porcentaje de precisión si se usan de manera correcta.

Cualquier tipo de prueba, puedes realizarla desde el primer día de retraso del ciclo menstrual; pero es recomendable hacerse la prueba al menos quince días después de la fecha estimada de concepción, ya que es el tiempo que tarda en detectarse la hormona del embarazo en la orina.

Debido a la gran variedad de test que puedes encontrar en la farmacia, es importante definir ¿qué prueba de embarazo comprar? Y conocer los costos y características de ellas.

¿Cuánto cuesta una prueba de embarazo?

Las pruebas de embarazo caseras, puedes comprarlas en cualquier farmacia; ya sean de cadena, o con productos genéricos. El costo promedio es de 150 pesos, todo dependerá de la marca y el modelo de prueba que elijas.

Las marcas que ofrecen pruebas de embarazo rápidas de orina , rondan entre los 60 y 100 pesos. En este tipo de prueba, la confirmación del embarazo se indica con un cambio de color de blanco a rosa en la tela donde se deposita la orina; y, algunas también tienen un indicador de cruces y líneas para confirmar el embarazo.

Farmacias del Ahorro, Medimart, Just Ask, First Response, y Segutest, son algunas de las opciones más económicas.

Las pruebas digitales , son más fáciles de interpretar y ofrecen más información importante. Además de poder leer en la pantalla “Embarazada” o “No embarazada”, también calcula un aproximado de cuántas semanas se tienen de embarazo.

La marca Clear Blue es la más famosa del mercado en este tipo de pruebas caseras digitales, y su costo promedio es de 190 pesos. También puedes encontrarla en cualquier farmacia o tienda de autoservicio.

Si además de realizar una prueba casera de embarazo, quieres acudir a un laboratorio a confirmar el resultado, puedes elegir entre pruebas de orina o la de sangre, que es la más precisa.

El costo promedio de un análisis de orina , es de 230 pesos. Para realizar el estudio, te pedirán que recolectes un poco de orina por la mañana; el resultado lo sabrás en unas horas.

El precio de un análisis en sangre , puede ir desde los 400 pesos. Para acudir al laboratorio a hacerlo, debes llevar un ayuno de al menos 4 horas; el resultado lo tendrás en un par de días.

Antes de realizar cualquier tipo de prueba casera, revisa previamente la fecha de caducidad y lee cuidadosamente las instrucciones; en medida de que sigas todo al pie de la letra, el resultado será más certero y confiable.

Recuerda que es importante conocer si el ciclo menstrual es regular o irregular, ya que eso ayudará a tener fechas estimadas de concepción, y a saber si es necesario hacer una prueba de embarazo lo antes posible.