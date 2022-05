Este 26 de mayo, el mundo está celebrando los 125 años de la novela ‘Drácula’ escrita por Bram Stoker en 1897 , lo cual ha despertado el interés de saber dónde está Transilvania.

La novela de Drácula de Bram Stoker se considera el pionero para el género de los vampiros en la literatura durante la época victoriana y la cual se desarrolla en Transilvania.

De acuerdo a Drácula de Bram Stoker, el castillo del vampiro se encuentra ubicado en la ciudad de Transilvania, en Rumanía.

No obstante se sabe que Bram Stoker nunca visitó dicho país pese a que el Drácula coloca a la ciudad de Transilvania como residencia del conde.

Drácula no fue el primer libro de vampiros, pero sí el más popular

Este 26 de mayo , el mundo celebra la primera publicación de la novela Drácula de Bram Stoker, la cual popularizó la figura del vampiro.

Aunque si bien no es el primer libro del género, ya que antes se publicó la novela de ‘Carmilla’ de Sheridan Le Fanu en 1872 , Drácula fue el primero en hacerse lo que hoy se llama un ‘ Best Seller’.

Drácula fue publicada un 26 de mayo de 1897 en Inglaterra y según los historiadores, el autor Bram Stoker nunca conoció los alcances de su obra ya que murió antes de que esta se adaptara al teatro y posteriormente al cine.

De hecho, se sabe que en su novela, el protagonista vampiro no se llamaba Drácula como todos creen sino el Conde Wampyr.

No obstante, la popularidad que alcanzó Drácula de Bram Stoker hizo que incluso, el escritor Oscar Wilde, contemporáneo de Stoker llamara a su libro “la mejor novela de terror jamás escrita”.

Drácula de Bram Stoker (Especial)

Bram Stoker se habría inspirado en Vlad Tepes para escribir Drácula

Este 26 de mayo, el mundo festeja el 125 aniversario de la primera publicación de la novela Drácula de Bram Stoker.

Muchos aseguran que la inspiración de Bram Stoker para escribir Drácula se basaron en hechos reales, es decir en los crímenes cometidos en el siglo XV por Vlad Tepes, rey de Valaquia (Rumania).

Debido a sus métodos de matanza tan sangrientos, a Vlad se le llamó “Dracul” o “Vlad el Empalador”.

Por lo que esta figura del medievo pudo haber inspirado en gran parte la novela de Drácula de Bram Stoker, la cual ha tenido múltiples adaptaciones de cine, televisión, teatro y siendo el pionero del género de los vampiros.

Aunque otros historiadores aseguran que Bram Stoker se inspiró en la condesa Erzsébet Báthory de Ecsed para escribir Drácula, quien fue acusada y condenada por crímenes por su obsesión con la belleza.

No obstante, una de las adaptaciones más recordadas y fieles a Drácula de Bram Stoker es sin duda la película homónima protagonizada por Gary Oldman de 1992 dirigida por Francis Ford Coppola.

Además de la hecho en 1932 protagonizada por Béla Logosi y dirigida por Tod Browning, sin olvidar que en 1922 también se estrenó ‘Nosferatu’, la primera en llevar la figura de Drácula a la pantalla grande.

Gary Oldman como Drácula de Bram Stoker (Netflix )

Posponen estreno de The Last Voyage of the Demeter, que narra la travesía de Drácula en barco hasta Londres

Con motivo del aniversario de la publicación de Drácula de Bram Stoker, se ha anunciado que el estreno de la película ‘ The Last Voyage of the Demete r’ ha sido retrasada.

Esta cinta narrará el viaje que hizo un barco ruso llamado Demeter hasta Londres para transportar una carga privada: 24 cajas de madera sin marcar, desde los Cárpatos.

Esta película narrará los extraños sucesos que vivió la tripulación mientras intentaban sobrevivir sin saber que Drácula viajaba entre los pasajeros.

Cuando el barco tocó tierra cerca del puerto Whitby, la embarcación estaba abandonado y no había rastro de la tripulación.