Compartir la vida con alguien puede convertirse en una relación que te brinda apoyo e impulso, o en una completa pesadilla. Por eso, aquí el por qué nos equivocamos tanto al elegir pareja.

En resonancia con los psicólogos, el coach y maestro de Kabbalah, Ariel Grunwald, explicó durante una entrevista radiofónica que el proceso de elegir pareja comienza con el análisis de uno mismo .

“La gente que no se quiere a sí misma siempre elige a la persona incorrecta” Ariel Grunwald.

Pareja (Pixabay)

Esto, porque cuando nos conocemos y respetamos, nos proporcionamos validación y atención, y no nos mueve tanto el piso que llegue alguien a darnos algo que ya tenemos.

Por el contrario, cuando no nos queremos a nosotros mismos, esperamos que sea nuestra pareja quien nos brinde esa validación y atención, y al ocurrir esto, nos deslumbramos muy fácilmente con algo que no suele ser lo que realmente queremos.

Pareja (Pixabay)

Cuando te vendes barato, la pareja no suele ser buena para ti

Para el maestro de Kabbalah, Ariel Grunwald, una persona que se conoce y ama a sí misma, no se apantalla cuando alguien ve un poco de lo bueno que tiene, y esa es una clave para elegir pareja.

Por eso nos equivocamos tanto, dice, pues si no hemos pasado por ese proceso interno, es como si de pronto llegara un torbellino a alzarnos tan alto (las famosas mariposas), que por fin somos vistos, ¡y creemos que eso es amor!

“Si te impresiona y te mueve demasiado el tapete, es un buen recordatorio de que no te estás dando validación y atención a ti mismo” Ariel Grunwald.

Pareja (Pixabay)

Sin embargo, eso no quiere decir que con la pareja correcta no se sientan las mariposas o las hormonas no se alboroten, porque sí ocurre, pero de una forma más consciente.

Es decir, las personas son capaces de identificar desde dónde vienen estas sensaciones , si desde la carencia o lo real, y dejan de venderse barato, aceptando menos de lo que desean en una pareja.

Pareja (Pixabay)

Nuestra felicidad no es responsabilidad de nuestra pareja

Ariel Grunwald explica que cualquier relación cercana como la de la pareja, tiene como propósito el perfeccionarnos y el crecimiento mutuo.

Por ello, al elegir una pareja es recomendable enfocarse más en quién es, que en qué tiene. Es un tema relacionado con los valores y las cosas que le importan.

“Las relaciones de pareja no están en nuestra vida para hacernos felices, esa chamba es nuestra” Ariel Grunwald.

Corazón (pixabay)

Asimismo, una relación de pareja se compone de tres proyectos de vida: dos personales y uno en común.

Así, al contar con un proyecto de vida personal, nuestra felicidad no depende de nuestra pareja. De hecho, habrá muchos días que no serán de alegría, pero es parte de la vida.