Te compartimos una oración para dar gracias a Dios por todo lo bueno del mes que trajo a nuestras vidas.

Orar es una acto de fe para crear un vínculo con Dios. Nos sirve para expresarle nuestros sentimientos y hacerle saber lo que necesitamos ante la adversidad.

Algunos la definen como un diálogo entre las personas con Dios para estar en comunión y que nada malo pase; es un alivio en momentos de soledad.

Dentro de la religión católica existen diversos tipos de plegarias que los fieles creyentes pueden realizar.

Por ejemplo, para dar gracias a Dios por todo lo vivido en el mes, hay una oración que se puede rezar con el objetivo de reconocer lo que él ha hecho por nosotros.

En este término de mes te ayudará para agradecerle a Dios por todas las experiencias que te trajo.

La oración para dar gracias a Dios por todo lo bueno del mes es esta:

Como puede leerse, esta plegaria es un reconocimiento a todo lo positivo que vivimos y los instantes de dicha que Dios trajo a nuestra vida.

Los más recomendable es que esta oración se haga hincado frente a una vela. Se puede realizar en solitario o entre toda la familia.

La oración para dar gracias a Dios por todo lo bueno, se puede llevar a cabo todos los fin de mes del año, no importa el horario.

Lo importante es que al momento de orar se exprese con mucha fe para que tenga mayor efectividad y produzca paz en las personas.

Si además de dar gracias por el fin de mes quieres recibir de mejor manera el que viene, entonces puedes realizar esta oración a Dios con la que recibirás bendiciones:

Oh, mi Dios Todopoderoso, hoy me dirijo a ti, en primera instancia, para agradecer por este nuevo mes que inicia y por permitirme estar vivo para presenciarlo. Gracias porque a pesar de las dificultades y las adversidades por las que he tenido que atravesar, tú siempre has estado ahí y me has mantenido fuerte para la batalla; mi fortaleza te la debo a ti señor.

Hoy cuento con una gran expectativa por los días que están próximos a venir, y espero que tú, mi Señor, puedas seguir guiando mis pasos, los de mi familia y seres queridos, para que no caigamos jamás, aun cuando nos encontremos bajo la tormenta.

Confío plenamente en que este nuevo mes traerá bendiciones infinitas de tu parte, manifestadas en oportunidades, éxitos, aprendizajes o retos, y espero ser digno de poder recibirlas. Pongo en tus manos mi vida, Padre Celestial, para que tú hagas con ella lo que consideres necesario y justo; además, te aseguro que actuaré siempre basándome en la Palabra y me aferraré a ella hasta el cansancio, porque confío en ti, hasta la eternidad.

Ayúdame Dios, para que todos mis propósitos puedan cumplirse, para gozar de prosperidad, amor y salud, para que pueda lograr todas mis metas y haga realidad mis sueños; Además, te imploro Padre, que puedas concederme esta petición especial que tengo para ti: (Realiza tu petición)

Escucha todas nuestras súplicas, oh Señor mío, y otórgame la sabiduría que necesito para comprender los planes que tienes para mí y para elegir siempre el camino correcto. Que este nuevo mes veamos caer toda tu gracia sobre nosotros y estemos libres de cualquier acción del mal; hágase tu voluntad. Amén.

