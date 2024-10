Se dice que el 30 de octubre es la Noche del Diablo y para ello deberás rezar la oración contra el diablo.

Aquí te damos la oración contra el diablo que puedes rezar el 30 de octubre en la Noche del Diablo:

Padre Celestial, me inclinó en adoración y alabanza ante ti. Me cubro con la sangre del Señor Jesucristo como mi protección durante este tiempo de oración. Me rindo completamente y sin reservas en cada área de mi vida a Ti. Me opongo a todos los trabajos de Satanás que me obstaculicen en este tiempo de oración, y me dirijo sólo al Dios vivo y verdadero y rechazó cualquier participación de Satanás en mi oración.

[Satanás, te ordeno, en nombre del Señor Jesucristo, que salgas de mi presencia con todos tus demonios, y traiga la sangre del Señor Jesucristo entre nosotros].

Padre Celestial, te adoro y te alabo. Reconozco que Tú eres digno de recibir toda la gloria, el honor y la alabanza. Renuevo mi lealtad a Ti y ruego que el bendito Espíritu Santo me capacite en este tiempo de oración.

Te agradezco, Padre celestial, que me hayas amado desde la eternidad, que hayas enviado al Señor Jesucristo al mundo para morir como mi sustituto para que yo fuera redimido. Estoy agradecido de que el Señor Jesucristo vino como mi representante, y que a través de Él me has perdonado completamente; me has dado vida eterna; me has dado la perfecta justicia del Señor Jesucristo para que ahora sea justificado. Estoy agradecido porque en Él me has hecho completo, y porque te has ofrecido a mí para ser mi ayuda y fortaleza diaria.

Padre Celestial, ven y abre mis ojos para que pueda ver cuán grande eres y cuán completa es tu provisión para este nuevo día. Yo, en el nombre del Señor Jesucristo, tomo mi lugar con Cristo en los cielos teniendo todos los principados y poderes (poderes de las tinieblas y espíritus malignos) bajo mis pies.

Estoy agradecido de que la victoria que el Señor Jesucristo ganó para mí en la cruz y en Su resurrección me ha sido dada y que estoy sentado con el Señor Jesucristo en los lugares celestiales; por lo tanto, declaro que todos los principados y poderes y todos los espíritus malignos están sometidos a mí en el nombre del Señor Jesucristo.

Estoy agradecido por la armadura que me has proporcionado, y me pongo el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado de la paz, el yelmo de la salvación. Levantó el escudo de la fe contra todos los dardos ardientes del enemigo, y tomo en mi mano la espada del espíritu, la Palabra de Dios, y usó Tu Palabra contra todas las fuerzas del mal en mi vida; y me pongo esta armadura y vivo y oro en completa dependencia de Ti, bendito Espíritu Santo.

Te agradezco, Padre celestial, que el Señor Jesucristo derrotó a todos los principados y potestades, y los exhibió abiertamente y triunfó sobre ellos por medio de Él mismo. Reclamo toda esa victoria para mi vida hoy. Rechazo de mi vida todas las insinuaciones, las acusaciones y las tentaciones de Satanás.

Afirmó que la Palabra de Dios es verdadera, y elijo vivir hoy a la luz de la Palabra de Dios. Elijo, Padre celestial, vivir en obediencia a ti y en comunión contigo. Abre mis ojos y muéstrame las áreas de mi vida que no te agradan. Trabaja en mi vida para que no haya terreno que le dé a Satanás un punto de apoyo contra mí.

Muéstrame cualquier área de debilidad. Muéstrame cualquier área de mi vida con la que deba lidiar para que te complazca. Hoy me pongo de pie en todos los sentidos por Ti y por el ministerio del Espíritu Santo en mi vida.

Por fe y en dependencia de Ti, me despojo del viejo hombre y me pongo de pie en toda la victoria de la crucifixión donde el Señor Jesucristo proveyó la limpieza de la vieja naturaleza. Me visto del nuevo hombre y permanezco en toda la victoria de la resurrección y la provisión que Él ha hecho para mí allí para vivir por encima del pecado.

Por lo tanto, en este día, me quito la vieja naturaleza con su egoísmo, y me pongo la nueva naturaleza con su amor. Dejó la vieja naturaleza con su miedo y me pongo la nueva naturaleza con su valor. Dejó la vieja naturaleza con su debilidad y me pongo la nueva naturaleza con su fuerza. Hoy dejo la vieja naturaleza con todos sus deseos engañosos y me pongo la nueva naturaleza con toda su justicia y pureza.

Me pongo en todo caso en la victoria de la ascensión y la glorificación del Hijo de Dios donde todos los principados y potestades fueron sometidos a Él, y proclamó mi lugar en Cristo con Él sobre todos los enemigos de mi alma. Bendito Espíritu Santo, te pido que me llenes. Ven a mi vida, derriba todo ídolo y echa fuera todo enemigo.

Estoy agradecido, Padre celestial, por la expresión de Tu voluntad para mi vida diaria, tal como me la has mostrado en Tu Palabra. Por lo tanto, proclamo toda la voluntad de Dios para el día de hoy.

Estoy agradecido porque me has bendecido con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Estoy agradecido porque me has engendrado a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Estoy agradecido porque Tú has provisto para que hoy pueda vivir lleno del Espíritu de Dios con amor y alegría y autocontrol en mi vida. Y reconozco que esta es Tu voluntad para mí, y por lo tanto rechazo y resisto todos los esfuerzos de Satanás y de sus demonios para robarme la voluntad de Dios.

Me niego en este día a creer en mis sentimientos, y sostengo el escudo de la fe contra todas las acusaciones y contra todas las insinuaciones que Satanás pondría en mi mente. Pido la plenitud de la voluntad de Dios para hoy.

En el nombre del Señor Jesucristo, me entrego completamente a ti, Padre celestial, como un sacrificio vivo. Elijo no conformarme a este mundo. Elijo ser transformado por la renovación de mi mente, y ruego que me muestres Tu voluntad y me permitas caminar en toda la plenitud de la voluntad de Dios hoy.

Te agradezco, Padre celestial, que las armas de nuestra guerra no son carnales, sino que son poderosas por medio de Dios para derribar fortalezas, para derribar imaginaciones y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y para llevar todo pensamiento a la obediencia del Señor Jesucristo.

Por lo tanto, en mi propia vida hoy derribo las fortalezas de Satanás, y aplasto los planes de Satanás que se han formado contra mí. Derribo las fortalezas de Satanás contra mi mente, y rindo mi mente a Ti, bendito Espíritu Santo.

Afirmó, Padre celestial, que no nos has dado el espíritu de temor, sino de poder, de amor y de una mente sana. Yo rompo y aplasto las fortalezas de Satanás formadas contra mis emociones hoy, y te entrego mis emociones a Ti. Yo rompo las fortalezas de Satanás formadas en contra de mi voluntad hoy, y te doy mi voluntad a Ti, y escojo hacer las decisiones correctas de fe. Rompo las fortalezas de Satanás formadas contra mi cuerpo hoy, y te doy mi cuerpo a Ti, reconociendo que soy Tu templo; y me regocijo en Tu misericordia y Tu bondad.

Padre Celestial, te ruego que a lo largo de este día me des vida; muéstrame el camino que Satanás está obstaculizando y tentando y mintiendo y distorsionando la verdad en mi vida. Permíteme ser la clase de persona que te complace. Permíteme ser activo en la oración. Permíteme ser enérgico mentalmente y pensar en Tus pensamientos, y darte el lugar que te corresponde en mi vida.

Nuevamente, me cubro con la sangre del Señor Jesucristo y ruego que Tú, bendito Espíritu Santo, traigas toda la obra de la crucifixión, toda la obra de la resurrección, toda la obra de la glorificación y toda la obra de Pentecostés a mi vida hoy. Me rindo a Ti.

Me niego a desanimarme. Tú eres el Dios de toda esperanza. Tú has demostrado Tu poder resucitando a Jesucristo de entre los muertos, y pido en todos los sentidos Tu victoria sobre todas las fuerzas satánicas activas en mi vida, y rechazo estas fuerzas; y ruego en el nombre del Señor Jesucristo con acción de gracias. Amén.

Lucifer (Livre de la Vigne nostre Seigneur)

¿Por qué se dice que el 30 de octubre es la Noche del Diablo?

La Noche del Diablo es una leyenda anglosajona que se originó en Irlanda en la década de 1880.

Se dice que la Noche del Diablo es el 30 de octubre, un día anterior a Halloween, así como también se le conoce como Devil’s Night.