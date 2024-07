A San Buenaventura deberás rezarle hoy 15 de julio su oración si desea pedirle favores urgentes.

En el calendario litúrgico católico, hoy 15 de julio es Día de San Buenaventura, santo que fue nombrado doctor de la Iglesia.

Mismo, San Buenaventura a quien se le refiere como al santo para una petición especial y recibir un favor urgente, por lo que aquí te damos su oración.

Oración a San Buenaventura para pedirle favores urgentes que se reza hoy 15 de julio (Pinterest)

Esta es la oración para pedirle favores urgentes a San Buenaventura para reza hoy 15 de julio

Siendo el santoral de San Buenaventura hoy 15 de julio es el día ideal para rezarle su oración que deberás hacerla con fervor.

Pues esta oración a San Buenaventura es en su nombre a la Virgen de los Dolores y a Dios, misma que es para hacer una petición especial o pedir un favor urgente.

Con ello, la oración para pedirle favores urgentes a San Buenaventura para reza hoy 15 de julio es:

“¡Oh Virgen dolorosa, unirme al menos a las humillaciones y llagas de vuestro Hijo, para que tanto Él como Vos podáis encontrar alivio al haber alguien que comparta vuestros sufrimientos! ¡Ah, cuán feliz sería yo si pudiese hacer esto!

¿Habrá quizás algo más grande, dulcísimo, o más ventajoso para una persona? ¿Por qué no me concedéis lo que os pido? Si os he ofendido, sed justa y traspasad mi corazón. Si os he sido fiel, no me dejéis sin recompensa, dadme vuestros dolores.

Y a ti, Señor Santo, Padre Omnipotente, Dios Eterno, por tu generosidad y la de tu Hijo, quien por mí padeció pasión y muerte, por la excelentísima santidad de su Madre, y por los méritos de todos los santos: Concédeme a mí, pecador e indigno de cualquier beneficio tuyo, que sólo a ti ame, que siempre tenga sed de tu amor, que continuamente tenga en el corazón el beneficio de la pasión, que reconozca mi miseria, que desee ser pisado y despreciado de todos y que sólo la culpa me entristezca. Amén”.

Rezar (Unsplash)

¿Por qué hoy 15 de julio se le reza su oración para pedirle favores urgentes a San Buenaventura?

Hoy 15 de julio se le reza su oración para pedirle favores urgentes a San Buenaventura debido a que este día se celebra al santo.

Ya que el santoral de San Buenaventura conmemora su muerte un 15 de julio de 1274 en Lyon, Francia.

San Buenaventura fue conocido como uno de los más grandes teólogos y filósofos medievales de la Iglesia Católica por lo que es venerado.

Mismo que dejó un gran legado, pues a San Buenaventura se le atribuyen videos escritos de la Orden Franciscana, así como la creación del Salterio a la Reina de los Ángeles con 150 salmos.