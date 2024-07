Te damos la oración a Santo Tomás Apóstol que puedes rezar hoy 3 de julio para superar obstáculos.

La Iglesia católica celebra este 3 de julio en su santoral a Santo Tomás Apóstol quien fuera uno de los doce apóstoles de Jesús.

Y por lo que hoy 3 de julio siendo su santoral a Santo Tomás Apóstol, el santo patrono de jueces, arquitectos y teólogos se le reza.

La oración a Santo Tomás Apóstol para superar obstáculos que puedes rezar hoy 3 de julio (Pinterest)

Esta es la oración para superar obstáculos que deberás rezar hoy 3 de julio a Santo Tomás Apóstol

Si tiene algún obstáculo que no te deje avanzar, de manera espiritual la fé a Santo Tomás Apóstol podría ayudar.

Por lo que aquí te damos la oración a Santo Tomás Apóstol para superar obstáculos que puedes rezar hoy 3 de julio:

Oh glorioso santo Tomás, apóstol de Jesús y testigo fiel de su resurrección, acudo a ti en busca de tu intercesión y protección. Tú, que experimentaste dudas y temores, y sin embargo, llegaste a conocer y proclamar la verdad de nuestro Señor, te pido que me concedas la sabiduría y la fortaleza necesarias para seguir creyendo en Él y vivir de acuerdo con su palabra.

Santo Tomás, modelo de fe y valentía, te ruego que me ayudes a superar mis propias dudas y a encontrar respuestas a mis preguntas. Intercede por mí ante el Señor, para que pueda crecer en conocimiento y comprensión de su divina verdad.

Te encomiendo mis inquietudes y dificultades, especialmente (hacer petición). Sé mi guía y mi protector en este camino de fe, y ayúdame a ser un auténtico testigo de Cristo en el mundo.

Glorioso santo Tomás, te pido que ruegues por mí ante el trono de la gracia, para que pueda ser fortalecido en mi fe y recibir las bendiciones que tanto necesito. Confío en tu poderosa intercesión y en tu amorosa protección.

Amado santo Tomás, ruega por nosotros y por todos aquellos que necesitan de tu ayuda. Que podamos seguir tus pasos en busca de la verdad y vivir plenamente el Evangelio de nuestro Salvador. Amén.

Rezar (Unsplash)

¿Por qué se le reza a Santo Tomás Apóstol para superar obstáculos?

A Santo Tomás Apóstol se le reza para superar obstáculos debido a que fue el discípulo de Jesús que no creyó en su resurrección.

Pues cuando Jesús resucitó entre sus apóstoles Santo Tomás Apóstol no se encontraba con ellos y por lo que dijo “si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré”.

Ante esto, Jesús se apareció y le dijo a Santo Tomás Apóstol “ acerca aquí tu dedo y mira mis manos; trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente”, haciendo que solo le respondiera, la famosos frase “Señor mío y Dios mío”.

Por lo que con este hecho a Santo Tomás Apóstol se le reza por su intervención divina con Jesús para buscar superar problemas y obstáculos.