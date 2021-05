Miss Universo 2021 se celebró el pasado 16 mayo, dejando como resultado a la mexicana Andrea Meza como la mujer más bella del mundo.

Y recientemente una madre se hizo viral por su reflexión sobre el amor propio, luego de que su hija se mostrara inquieta al mirar el certamen de belleza.

“‘Romi’ me preguntó quién era ella y le dije que según era la más bonita del mundo. Entonces, me miró y me dijo: ‘¡Tú eres más bonita que ella!”

Wendy Franco, madre.