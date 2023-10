Number of vegetarians (% of population):



🇮🇳 India: 20-39%

🇲🇽 Mexico: 19%

🇹🇼 Taiwan: 13-14%

🇮🇱 Israel: 13%

🇦🇺 Australia: 12.1%

🇦🇷 Argentina: 12%

🇫🇮 Finland: 12%

🇸🇪 Sweden: 12%

🇦🇹 Austria: 11%

🇩🇰 Denmark: 10%

🇩🇪 Germany: 10%

🇬🇧 UK: 10%

🇳🇿 New Zealand: 10%

🇻🇳 Vietnam: 10%

🇯🇵 Japan:…