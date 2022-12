No cabe duda que la naturaleza siempre logra sorprendernos y es el caso del ataque defensivo de las avispas macho quienes se defienden con su pene y no, no es broma.

Pues de acuerdo a un nuevo estudio, las avispas macho se defienden picándote con el pene lleno de espinas, de manera similar que las hembras lo hacen con sus aguijones.

Según científicos japoneses, el descubrimiento de que las avispas macho te pican con su pene con espinas a falta de aguijón, fue descubierto por accidente luego de que uno de ellos fuera picado.

Esto mientras Misaki Tsujii manipulaba a uno de los ejemplares macho de las avispas Anterhynchium gibbifrons, algo sorprendente para ella ya que la mayoría de los machos de Himenópteros, no poseen aguijón.

Tras el ataque de la avispa macho, decidieron investigar a profundidad el origen del piquete

Shinji Sugiura, biólogo especialista en estrategias anti depredadoras en animales de la Universidad de Kobe, decidió provocar un ataque sobre sí mismo tras la picadura de su colega y co-autora del estudio.

Dicho estudio publicado en la revista Current Biology, reveló que las avispas macho no poseen aguijón con veneno como las hembras pero sí tienen un mecanismo de defensa: su pene.

“Como pensaba que los machos eran inofensivos, me sorprendió sentir el dolor de una picadura” Shinji Sugiura

Las avispas macho poseen dos protuberancias afiladas ubicadas al lado del pene, las cuales más que para apareamiento, son defensivas en contra de depredadores.

Para corroborar la hipótesis, los investigadores colocaron en taques de ranas que comen avisas, ejemplares hembra, machos y machos a quienes se les extirpó los genitales.

El 35% de las avispas macho cuyos genitales estaban intactos, pudieron liberarse gracias a que picaron a las ranas con sus penes espinosos y las ranas terminaron escupiéndolos.

Por su parte, el estudio que reveló que las avispas macho se defienden picándote con su pene, el 87% de las avispas hembras se liberaron gracias a sus aguijones con veneno.