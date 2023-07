La Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ) ofrece un curso de excel gratis con certificado, por si todavía no le sabes a esta importante herramienta que puede servir de mucho.

En la actualidad, excel se trata de una de las herramientas de trabajo más usadas en muchas áreas de trabajo, por lo cual algunos consideran incluso que es indispensable saber usarla.

Por eso, si a estas alturas todavía no le sabes al excel y no te quieres quedar atrás, toma en cuenta el curso gratis certificado que la UNAM impartirá .

UNAM (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

¿En qué consiste el curso gratis de excel que impartirá la UNAM?

La UNAM lanzó un curso de excel que es completamente gratis y por si lo anterior aún no te convence, al terminar las 30 horas de las que consta, recibirás una certificación.

De acuerdo con la UNAM, el curso tiene el fin de dar a estudiantes, profesionales y público en general , la oportunidad de que adquieran habilidades que se consideran fundamentales para la actualidad.

De la misma forma, la máxima casa de estudios destacó que el curso fue desarrollado por expertos y se está diseñó con el fin de enseñar desde los conceptos básicos hasta las funciones más avanzadas.

En cuanto a los detalles del taller que impartirá la UNAM de forma completamente gratuita, se destaca que consta de 7 unidades, siendo las siguientes:

Unidad 1: Iniciando con Excel 2010

Unidad 2: Ambiente de trabajo y conceptos básicos

Unidad 3: Administración y manejo de libros, hojas y celdas

Unidad 4: Autocompletado

Unidad 5: Fórmulas y funciones básicas

Unidad 6: Gráficos

Unidad 7: Impresión

Cabe destacar que el curso de excel, no solo es gratis y certificado , sino que debido a que se impartirá en línea, no importa si no vives cerca de alguna unidad académica de la UNAM.

¿Cómo me inscribo al curso de excel gratis de la UNAM?

En caso de que no le sepas al excel pero tengas la intención de inscribirte al curso gratis que da la UNAM, solo debes ingresar a la plataforma Aprendo+, a la que puedes acceder en este enlace.

Una vez en dicho portal, tienes que registrarte en él al completar los campos de información que se despliegan y luego de ello, recibirás un correo electrónico de confirmación.

Luego de registrarte en la plataforma, ingresa la palabra excel en el buscador y se desplegará el curso que lleva por nombre “Herramientas básicas de Microsoft Office 2010. Excel”.

Al localizar el curso en cuestión, únicamente resta dar clic en la opción de “+ información” y luego en “Entrar” y sin más ni menos, podrás iniciar con tu aprendizaje.