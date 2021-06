Ivermectina tendría efecto antiviral contra el Covid-19: Estudios

La pandemia de Covid-19 continúa amenazando a la población.

Por esta razón, varios científicos se dieron a la tarea de buscar toda clase de tratamientos para combatir el Covid-19

Tal es el caso de la ivermectina (IVM), un antiparasitario que se volvió muy famoso, debido a su presunto efecto antiviral contra el Covid-19.

Fue de ese modo que científicos de Argentina optaron por realizar un estudio, con la finalidad de comprobar la efectividad de la Ivermectina contra el virus.

Anteriormente la Ivermectina era usada para enfermedades parasitarias

Recientemente se ha publicado un estudio en la revista científica “E Clinical Medicine”, el cual asegura que se ha observado que la Ivermectina tiene una potente respuesta en contra del virus SARS-CoV-2 in vitro.

El científico japonés Satoshi Omura, fue quien descubrió que la Ivermectina podía ser utilizada en humanos que padecieran “la enfermedad de los ríos”.

“La enfermedad de los ríos” es una enfermedad parasitaria transmitida por una mosca, esta produce ceguera, sarna y pediculosis.

Fue hasta abril del año 2020 que en Australia se informó de los prometedores resultados que se observaron de la Ivermectina contra el SARS-CoV-2 in vitro.

Desde entonces, varios científicos se dieron a la tarea de investigar más a fondo lo que la Ivermectina tenía para ofrecer durante la pandemia de Covid-19.

Es importante aclarar que, a pesar de que, hasta el momento, la mayoría de los estudios que se han realizado sugieren una efectividad potencial, requieren de confirmación por medio de ensayos controlados aleatorios.

¿Cómo fue el estudio que se realizó en Argentina?

Recientemente se dio a conocer un estudio realizado en Argentina, el cual fue apoyado por la subvención IP-COVID-19-625, Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación; así como el Laboratorio ELEA / Phoenix.

Dicho estudio tenía como principal objetivo evaluar el efecto antiviral que posee la Ivermectina sobre la carga viral se las secreciones respiratorias, así como su relación con sus condiciones plasmáticas.

Para el estudio fue necesaria la participación de 45 pacientes hospitalizadas por Covid-19 aleatorizados en una proporción de 2: 1 al estándar de atención más IVM oral a 0 6 mg / kg / día durante 5 días VS atención estándar.

Es importante resaltar que el estudio se realizó en 4 hospitales a la vez.

Todos los pacientes que participaron eran adultos con Covid-19 confirmado mediante pruebas RT-PCR, luego de 5 días de haber presentado los primeros síntomas.

Estos 45 pacientes fueron reclutados entre el 18 de mayo y el 9 de septiembre de 2020.

A pesar de que no hubo diferencias en la reducción de la carga viral entre los grupos, se encontró una diferencia significativa en los pacientes con niveles de IVM en plasma medianos más altos (72% IQR 59 –77) VS controles no tratados (42% IQR 31-73) (p = 0,004).

Además, los niveles medios de concentración plasmática de Ivermectina se correlacionaron con la tasa de desintegración viral (r: 0 · 47, p = 0 · 02).

No se presentaron diferencias en la evolución clínica del día 7 y el día 30 entre los grupos.

“Se identificó un efecto antiviral dependiente de la concentración de la Ivermectina en COVID-19, con reducciones significativas en la carga viral del SARS-CoV-2 en las secreciones respiratorias entre los pacientes que alcanzaron una alta concentración de Ivermectina sistémica en comparación con los controles no tratados” Científicos responsables del estudio

Las actividades antivirales dependientes a la Ivermectina fueron observables

Los científicos pudieron observar una actividad antiviral dependiente de la Ivermectina oral en dosis altas.

Sin embargo, los investigadores declararon que se requieren de más ensayos con criterios de valoración clínicos para poder asegurar la eficacia de la Ivermectina contra el Covid-19 en su totalidad.

“Nuestro estudio aporta evidencia de la actividad antiviral de la Ivermectina contra el SARS-CoV-2 en pacientes con COVID-19 a través de un ensayo clínico aleatorizado, controlado y cegado al evaluador de resultados con análisis innovadores” Científicos responsables del estudio

Es importante aclarar que, hasta el momento, la Ivermectina es un medicamento que NO está aprobado por la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica).

Por lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el uso de Ivermectina contra Covid-19 únicamente en ensayos clínicos, al menos hasta que se realicen más pruebas.