Para esos momentos de ocio en el transporte o salas de espera, tenemos la solución perfecta, 5 juegos de Peppa Pig para móvil.

Estos juegos de Peppa Pig para móvil están disponibles tanto en tablet como en celular, siendo totalmente gratuitos.

Además de que la mayoría se pueden descargar en sistemas iOS y Android, por lo que se pueden disfrutar prácticamente en cualquier dispositivo.

De igual forma, no tienes que preocuparte por la seguridad, pues no comparten información sensible.

Aunque sí debes de vigilarlos de vez en cuando, pues aceptan microtransacciones que podrían acabar con el saldo de tu tarjeta de crédito.

Estos son los 5 juegos de Peppa Pig para móvil que te recomendamos:

Peppa Pig by PlayShifu Peppa Pig Theme Park LEGO® DUPLO® Peppa Pig Peppa Pig Connect World of Peppa Pig: Kids Games

Juegos de Peppa Pig para móvil: Peppa Pig by PlayShifu

El primero es Peppa Pig by PlayShifu, el cual interactúa con el coleccionable del mismo nombre.

Aunque también funciona sin el mencionado peluche, pues el juego consiste en una especie de karaoke, donde Peppa invita a los niños a cantar con ella y escuchar historias.

Se puede descargar en Android.

Peppa Pig by PlayShifu (PlayShifu)

Juegos de Peppa Pig para móvil: Peppa Pig Theme Park

El siguiente es Peppa Pig Theme Park, el cual se enmarca dentro del género de los simuladores de gestión.

Pues ayudas a Peppa y su familia a planear todas sus vacaciones en un parque de diversiones.

Está disponible en Android.

Peppa Pig Theme Park (Merlin Entertainments Group)

Juegos de Peppa Pig para móvil: LEGO® DUPLO® Peppa Pig

Pasando a juegos más elaborados está LEGO® DUPLO® Peppa Pig.

Técnicamente es un juego de construcción con los LEGO de Peppa Pig; pero también tiene otros minijuegos, como uno de patinaje y un pequeño RPG.

Se puede descargar en iOS y Android.

LEGO® DUPLO® Peppa Pig (StoryToys)

Juegos de Peppa Pig para móvil: Peppa Pig Connect

Por su parte Peppa Pig Connect es uno de los tradicionales juegos de puzzle o rompecabezas que puedes encontrar en dispositivos móviles.

Aquí tienes que desaparecer todas las líneas de objetos en pantalla, que hacen alusión a la serie animada, además de presentar imágenes de la misma.

Lo puedes descargar en iOS y Android.

Peppa Pig Connect (Die Gute Fabrik)

Juegos de Peppa Pig para móvil: World of Peppa Pig: Kids Games

Finalmente está World of Peppa Pig: Kids Games, el cual es un compilado de varios juegos, aunque todos con la misma premisa.

Tienes que mover objetos de un lado a otro, ya sea para ayudar a George a dibujar o enfriar la sopa de Peppa Pig.

Lo puedes descargar en iOS y Android.