En Australia, un grupo de científicos descubrió la planta más grande del mundo, un pradera marina la cual incluso habría perdido parte de su tamaño original.

De acuerdo co el estudio publicado en ‘Proceedings of the Royal Society B’, rescató AP, la planta crecería mediante la autoclonación.

Es decir, la planta, se reproduce de manera asexual y llevaría más de 4 mil 500 años años extendiendo su territorio.

Planta marina (Pexel)

La planta marina ha crecido por más de 4 mil 500 años

Frente a las costas de Australia, un grupo de científicos informó se encuentra la planta más grande del mundo, una pradera marina.

De acuerdo con el estudio de la planta, esta ha crecido mediante la autoclonación reiterada desde hace más de 4 mil 500 años.

Por lo que actualmente la planta marina cubre 180 kilómetros cuadrados, un área mayor que la ciudad de Washington, en Estados Unidos.

Los científicos confirmaron que esta pradera era un ‘organismo único’ al tomar muestras y comparar el ADN de los brotes en todo el lecho.

Y aunque el modo de reproducción de esta planta facilitó su crecimiento a largo de los años, la desventaja de su reproducción sería que los clones son más susceptibles a las enfermedades.

Debido a esto, los científicos advirtieron la planta el año pasado cubría 18 kilómetros cuadrados más que ahora; sin embargo, los ciclones y el alza de la temperatura del océano, debido al cambio climático, la estarían matando.

Pese a su reducción los científicos aseguraron que la que la pradera de ‘Posidonia australis’ es “el clon más extendido de la Tierra”.

¿Qué es una pradera marina?

Las praderas de pastos marinos son ecosistemas dominados por ‘plantas angiosperma’, que producen flores y frutos, sumergidas bajo el agua.

Esta planta crecen fijándose a diferentes tipos de sustratos como: